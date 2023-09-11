超商占用農地只罰錢不斷水電 環團轟變相用錢買經營權

各地超商占用農地，公部門大都罰錢，較少鐵腕執行斷水斷電，對此環團批評，地方政府沒有硬起來要求停業，農地超商會變成像農地工廠般不斷冒出，影響農地生態環境，而業者繳錢就好，變成用錢買經營權，本末倒置。

彰化環保聯盟發現許多工廠或事業在農地搭建物時，早已違規使用營建廢棄物，難保超商農地不會有同樣問題，總幹事施月英指出，政府一直強調要保護農田，一旦農地被侵占水泥化，蓋上建物，地主要恢復為農地的機率就相當低。即便是超商，因提供廁所，也會有生活廢水，農地超商應該像農地工廠一樣，違法就該依照程序斷水電，勒令停業。

加上超商生活廢汙水進到溝渠，民眾停車油漬滴落，大雨之後流到農田，長期汙染不利於作物品質，且超商都是24小時營業，光害下影響作物休息，就像高速公路旁的T霸一樣，長期強光，稻米生長得不好。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，「農地超商」就違反「農地農用」原則，超商等營利單位有企業責任，而合法是最基本的企業責任，超商應使用合法用地，不應如此貪小便宜，該讓農地回歸種植作物，政府更應完善務農環境，才能阻絕營利誘因。

謝和霖說，政府若未嚴格執法等於是圖利違法者，恐引發模仿效應，讓更多人肖想農用土地從事非農務行為；他說，地方政府可透過強制手段，包含斷水電方式，嚴格執行非法使用農地問題；若法規有不足處，中央應修法明定規範，讓縣市政府有更明確規章，依循執行。

儘管農地超商違反規定，但周邊居民說，有的偏遠村里生活仰賴超商，例如弱勢學生「愛心餐」、學生等家長接送的區域，連水電等繳費都在超商完成，若強迫關門對在地生活影響很大，還是希望政府能輔導業者合法化。