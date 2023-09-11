超商占用農地 挨批缺乏追蹤改善機制

台灣超商密度高，立委陳椒華曾踢爆農地超商亂象，彰化縣審計室點名批評，縣內有近2成超商違規蓋在農地上，缺乏追蹤改善機制。縣府表示，全縣共114家農地超商，目前有2家歇業，其中非都市計畫區81家，陸續裁罰147次、累積罰鍰964萬元，都市計畫區33家，仍由各公所查報中。

許多農地超商業者罰不怕，台南市23家農地超商，其中3家挨罰2次各15萬元，目前僅1家關門，其他輔導中。屏東縣28家，僅墾丁國家公園內2家吹熄燈號。至於高雄市18家開罰後仍持續列管追蹤中，台中市130家農地超商，已開罰88件，部分遭2度開罰，還有47家仍在清查中。

在雲林縣，34件違規農地超商，兩年來農業處報請地政處開罰已逾30件，另有4件遭斷水斷電，其中斗六市的3家超商已自行撤除門市，另有5件仍有爭議尚在釐清調查中。

農地超商因分為都市計畫區與非都地區，分別由地方經濟局處、農業局處查處，裁罰單位分別是都發建管局處、地政局處，各地進度不一，經查處確實違反土地使用規定後，多採開罰或業者主動歇業，少有強制斷水電或強制歇業等強制處分。

彰化縣農地超商分布全縣21鄉鎮市，其中以和美鎮最多，彰化市、鹿港鎮次之。縣府表示，農地超商共114家，經查報、核對後已陸續開罰，並限期改善，其中非都地區累計裁罰147次、累積964萬罰鍰，有業者被罰2次以上，依違規面積最低6萬到10多萬都有，已有地主不堪被罰，有2家超商歇業。

彰化縣府表示，都市計畫區的農業區超商有33家，由各公所查報中，將持續監督；目前裁罰都從6萬起跳，限期未改仍是6萬元，目前研擬裁罰辦法，將訂出裁罰級距，可依情節嚴重加重罰款。

地方主管機關表示，不管都市計畫區或非都地區，農地蓋超商違反農地農用原則，因為多半沒有公安疑慮，依違建處理原則，開罰並要求限期改善，但不會直接斷水電或要求停業，但如果再次被檢舉會再開罰，累積多次後就會斷水電；連鎖超商都有品牌形象，被開罰後多半會考慮停業，或等租約期滿後就關門。