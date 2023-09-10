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大開兒童劇團16日溪湖演出 吳音寧：農鄉需要更多藝文活動

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
兒童劇團「大開劇團」9月16日將到溪湖鎮成功高中演出好久茶的祕密13「名偵探阿隍：白銀之火」。圖／大開劇團提供
兒童劇團「大開劇團」9月16日將到溪湖鎮成功高中演出好久茶的祕密13「名偵探阿隍：白銀之火」。圖／大開劇團提供

民進黨彰化縣立委參選人吳音寧邀請知名兒童劇團「大開劇團」9月16日下午4點在溪湖鎮成功高中演出好久茶的祕密13「名偵探阿隍：白銀之火」，吳音寧表示，南彰化需要更多藝文活動，大開劇團首度來到溪湖演出精彩歌舞劇，希望給孩子們更多元的文化啟發。

吳音寧表示，大開劇團團長鄭芮蕎是彰化子弟，特別邀請她回到故鄉演出，劇團也是中部唯一連續 19 年獲選文化部「國家扶植演藝團隊」的國藝會 Taiwan Top 演藝團隊，彰化的旅外青年很多，希望未來能讓在外打拼的優秀青年有更多機會回故鄉貢獻所長。

「農鄉要有更多的藝文活動。」吳音寧說，南彰化有不可取代的文化特色，如何讓更多的藝文團體進入鄉村，給予孩子多元的文化刺激相當重要。此次邀請知名劇團演出，希望增加孩子們親近藝文的視野，未來她將持續推廣地方的藝文展演活動，拉近城鄉藝文發展的不均。

主辦單位彰化縣莿仔埤圳產業文化協會表示，比起都市地區，南彰化的藝文活動較少，希望未來地方能有更多機會與鄰近城市的文化團體合作，促進城鄉之間的文化交流。

大開劇團好久茶的祕密13「名偵探阿隍:白銀之火」描述廢棄的新世紀商場，代表光明正義的名偵探阿隍與世紀大盜神偷黑櫻桃，因受魔女挑撥而展開一場頂尖對決，最後兩人憑著「愛與勇氣」化解誤會，阻止終極生化病毒破壞地球生態，攜手打敗魔女，拯救世界。

兒童劇團「大開劇團」9月16日將到溪湖鎮成功高中演出好久茶的祕密13「名偵探阿隍：白銀之火」。圖／大開劇團提供
兒童劇團「大開劇團」9月16日將到溪湖鎮成功高中演出好久茶的祕密13「名偵探阿隍：白銀之火」。圖／大開劇團提供

吳音寧 團隊

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