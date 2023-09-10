異國風情公益親子嘉年華會 台中太平新住民親子同樂

拿發票來換異國美食！立委何欣純今舉辦異國風情公益親子嘉年華會，有數十攤異國美食齊聚太平區農會，只要民眾持2張發票就可以兌換1張異國料理體驗券，加上還有氣墊水滑梯、夾娃娃機等，吸引許多爸媽帶著孩子前往。

何欣純說，近來年移居來到台灣結婚、工作並建立家庭的新住民人數愈來愈多，其中以來自中國大陸地區為最多，其次為越南、印尼、港澳、菲律賓。這些來自不同國家的新住民在台灣組成家庭，帶來家鄉的文化、美食讓社會有了更多元的風貌。

她說，每當在屯區拜訪中小企業、跑行程以及處理服務陳情案件時，常常接觸到這些新住民和第二代子女，還有來台唸書的僑生，發現他們都有思鄉的苦惱，因此心裡就希望多舉辦聯誼活動，一解他們的思鄉之情。

這場活動號召了數十攤位的異國美食，讓社區民眾與新住民家庭一起透過品味美食、遊戲和看表演體驗異國風土民情，更特別的是，鼓勵民眾持發票兌換異國料理體驗券，只要2張發票就能換1張餐券，募集的發票全數捐給台中市身心障礙協會。

現場設攤、提供越南美食的新住民第二代峰瑞開心地說，媽媽是越南人，從小就喜歡媽媽做的越南料理，今天這個活動可以展現媽媽的廚藝，讓他的朋友以及其他人享用越南料理，也藉此互動。