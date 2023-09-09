好會賺！彰化肉品市場成「金雞母」 5年淨利增4倍

彰化縣肉品市場股份有限公司為國內第二大毛豬屠宰場，僅次於新北市肉品市場，由於人性化管理及績效制度下，積極開發副產品，從5年前淨利1084萬元，逐年攀升，到去年淨利達4650萬元，今年前7月也達2770萬元，成了彰化縣的「金雞母」。

彰化縣政府指出，在縣長王惠美上任以來，彰化縣肉品市場近5年營運績效年年成長，稅前淨利從2018年1084萬元 、2019年1368萬元、2020年1578萬元、2021年3447萬元、2022年4650萬元，到今年7月淨利已達2770萬元，為 1984年開始營運以來，首次突破4500萬元大關，業績創下歷史新高。

彰化縣肉品市場股份有限公司董事長洪榮章表示，彰化肉品市場在專業經理人總經理陳國興帶領下，從制度上變革，以前員工是公司賺多少領多少，現在則是採人性及績效管理，將稅前10%淨利給員工，而且沒有上限，員工因此更賣力，業績上衝，除打響彰化健康豬品牌外，並積極開發副食品，包括香腸、肉鬆，以至於正在開發的藥膳排骨，都受到很大期待。

除了營業表現外，彰化縣肉品市場為改善毛豬屠宰後，肉品分切加工處理環境，在農業部、財團法人農業科技研究院及縣府的積極輔導下，規劃興設1座建坪670坪的肉品分切加工廠及設置1間76坪冷凍庫，工程費達1億2850萬元，預定今年底完工，每日增加分切處理300頭豬及二次加工作業。

縣府農業處表示，在廠房建置完成後，將申辦食品工廠登記證，納入餐飲業食品安全管制系統管控，全面提升肉品衛生安全，日後肉品市場公司將持續努力再規劃肉品冷鏈相關建設，維護縣民消費肉品的衛生安全保障。