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彰化順澤宮再度展神威 三鐵好手伊登師兄包辦PTO三冠王

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
三鐵選手伊登（手拿供品者）旁邊是縣長王惠美（戴口罩），王惠美的身旁是布魯門菲特，去年12月到彰化縣參拜順澤宮玄天上帝。本報資料照片
三鐵選手伊登（手拿供品者）旁邊是縣長王惠美（戴口罩），王惠美的身旁是布魯門菲特，去年12月到彰化縣參拜順澤宮玄天上帝。本報資料照片

國際三鐵好手伊登戴彰化縣埔鹽鄉順澤宮運動帽，運動生涯一路長紅，2019年獲得世錦賽三鐵冠軍，去年12月和師兄布魯門菲特（Kristian Blummentfelt）同來順澤宮參拜，布魯門菲特近日勇奪新加坡PTO亞洲公開賽冠軍，完封PTO巡迴賽冠軍，順澤宮信徒相信這「帝爺公」再度加持，給運動選手十足信心奪冠。

埔鹽鄉長許文萍今天說，鄉公所向來支持順澤宮的活動，去年伊登來埔鹽鄉順澤宮參拜，布魯門菲特隨行，當時她問布魯門菲特是否也想戴順澤宮運動帽，他回答有贊助合約在身，不能換帽子品牌，不過他相信到順澤宮參拜會得到神明保庇。

近日國際運動賽事報導指出，布魯門菲特8月下旬參加新加坡PTO亞洲公開賽，完成兩公里游泳、80公里自行車競速、18公里賽跑，總成績奪冠。賽後他表示，過去3年一直追逐PTO賽事冠軍，先後拿到歐洲、美國、亞洲的PTO公開賽所有冠軍獎牌，他感覺已經拚上心中一直缺少的那塊拼圖。

布魯門菲特兩周前在美國公開賽的自行車競速，剛結束比賽下車才腳抽筋，他自認滿幸運，所以馬不停蹄的參加比賽，為奧運做準備。

布魯門菲特去年12月和師弟伊登來彰化縣參訪兩天，同月4日下午到埔鹽順澤宮參拜還願，縣長王惠美邀請伊登為「彰化觀光大使」，並致贈書法大師吳肇勳題字的「順成美澤」給伊登，另一聯題字為「順助嘉澤」給布魯門菲特，順澤宮管理委員會主任委員魏信顧代表致贈1萬元美元營養金，祝福伊登及布魯門菲特運動生涯持續發光發熱，果然布魯門菲特囊括2023年PTO三個公開賽冠軍。

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