免費網路使用率大減 中市府：檢討熱點區域

台中市提供免費上網的iTaichung服務，不過議員發現，市府每年花費千萬元，維護市區上千處熱點，使用人次卻逐年下滑，從2017年近千萬人次，到去年剩300多萬，要求徹底檢討，在熱點區域增加頻寬流量。台中市數位發展局表示，使用人次受疫情影響，將依熱點使用人次變化，滾動檢討熱點區域，優化服務品質。

台中市政府2013年起，提供iTaichung免費無線上網服務，目前全市共建置1190個熱點，涵蓋台灣大道市政大樓、陽明大樓、各區公所、戶政所、地政所與文化中心、圖書館、公園綠地、觀光景點、商圈、交通轉乘點、公車站等公眾場所。

民進黨議員江肇國說，市府開設無線上網服務，積極布建熱點，2016年熱點數提升到1千處，但使用人次卻逐年雪崩式下降，2017年近千萬人次，去年卻僅剩300多萬人次，要求針對人流多的商圈、風景區等景點，提升網路頻寬與流量。

江肇國說，無線上網服務得考慮多元使用者，像外國遊客不見得會購買流量吃到飽的電信網路服務，iTaichung的建置可讓遊客查詢網路資訊，在社群分享旅遊畫面，加速行銷台中；很多移工因合約問題只能使用預付卡，也仰賴無線上網服務，但iTaichung頁面缺乏多國語言，對外國人不友善。

數位局表示，近3年因疫情與防疫，影響免費無線網路使用人次，市府除依中央規定，在民眾洽公場所設置免費熱點，也將人潮聚集場所納入；針對熱點使用人次變化，已訂定退場機制，未來並通盤考量，滾動式調整熱點布建地點，優化服務。