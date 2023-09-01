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彰化南北管巡演 城鄉不均

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣號稱「南北管的故鄉」，彰化縣文化局表示，將擴大演出場地，讓更多人接觸到傳統劇曲。圖／聯合報系資料照片
彰化縣號稱「南北管的故鄉」，彰化縣文化局表示，將擴大演出場地，讓更多人接觸到傳統劇曲。圖／聯合報系資料照片

彰化縣號稱「南北管的故鄉」，但傳統戲曲曲高和寡而式微。彰化縣文化局常辦活動，統計顯示，近3年超過9成場次在宮廟演出，半數集中在北彰地區，演出地點不平均。彰化縣文化局表示，傳統上宮廟是看戲的地方，劇曲又是常民文化，將擴大演出場地，讓更多人接觸到傳統劇曲。

鹿港昔日有「三步一館、五步一閣」的管弦絲竹盛況，伸港等鄉鎮有高甲戲等傳統藝術。文化局統計，2020到2022年傳統戲曲巡演534場次，524場次在宮廟演出，占96.3%，古蹟歷史建築演出16場次，在公園巡演1場次。

根據統計，巡演以鹿港最密集有53場次，彰化市有48場次，花壇、福興、和美、員林、溪湖各演出30多場次，永靖、北斗、線西、大城、埤頭等不到10場次，田尾、竹塘、二水僅1場次。

外界質疑，傳統戲曲集中在宮廟、古蹟、歷史建築演出，巡演場次以北彰為主，人口較少的偏鄉很少，文化資源分配不均，發揚傳統戲曲文化有城鄉落差。

文化局長張雀芬說，傳統劇曲推廣得依照目的、時間、與觀眾等規畫，每年傳統戲曲節、媽祖文化節、鹿港慶端節等，結合節慶安排傳統戲團表演，配合常民文化規畫傳統戲團到適合地點演出；或配合台語教學，請戲團到校園表演小段折子戲，示範身段、戲曲和語言。

張雀芬說，傳統上宮廟就是看戲的地方，很多宮廟有專屬館閣，在神明出巡、壽誕與重要節日演奏；中央安排傳統劇曲公演時，縣府推薦多處場地，最後選定大村鄉慈雲寺、伸港鄉福安宮，也是考量常民文化安排。

文化局 歷史建築 鹿港 古蹟 媽祖

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