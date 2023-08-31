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南投400多家露營場合法屈指可數 縣府力拚9月審核通過

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣山林美景多，露營成為許多民眾旅遊選擇，但因牽涉土地、水保、消防、建管等相關法令，合法露營場屈指可數。圖／南投縣露營觀光發展協會提供
南投縣山林美景多，露營成為許多民眾旅遊選擇，但因牽涉土地、水保、消防、建管等相關法令，合法露營場屈指可數。圖／南投縣露營觀光發展協會提供

南投縣露營場多達400多家，合法露營區不到10家。南投縣觀光處表示，已編列經費成立工作坊輔導業者合法化，有100多家業者參與，預計最快9月就有業者審核通過，讓南投戶外露營產業更完善，進一步發展環保低碳旅遊。

新冠疫情期間，露營成為熱門旅遊型態，南投縣兼具山水之美，吸引親子選擇到南投露營，欣賞自然景觀、享受森林浴。目前合法的10多家業者，幾乎都是原休閒農場附設露營設施，仁愛、信義、國姓、魚池、竹山等熱門地點，因土地分屬林地、農牧用地，或是位在土石流潛勢區和特定水土保持區內，想要合法經營並不容易。

南投縣觀光處長陳志賢說，觀光處編列300萬元經費成立工作坊，輔導露營區業者合法，有100多家業者參與，讓業者瞭解建管、消防、水保等相關法規，除了列管的19項環境敏感區外，輔導其他露營場合法化，在縣府和業者共同努力下，已有20多家業者提出申請，預計最快9月就有露營場通過審核。

吳姓業者說，露營場因為土地分區複雜，還牽涉建管、消防、水土保持等相關法規，後續各項申請除了十幾萬元費用外，審查也需要花費許多時間，對業者是不小的挑戰，據了解，已有10幾家業者，因為土地不符合規定、申請太複雜，結束或暫停營業。

南投縣觀光處表示，內政部通過修正「非都市土地使用管制規則」，在低度利用和兼顧山林保育前提下，有條件放寬農牧及林業用地可以設置露營場，輔導小型露營場土地合法化。縣府針對1公頃以下農牧用地或單純素地、以及不在列管的19項環境敏感區業者，優先輔導申請。

露營區 南投 土石流

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