竹山鎮以竹文化園區為地方創生起點 重新點亮竹山小鎮
竹山鎮人口5萬人，是具有豐富歷史文化的鄉鎮，不僅宗教種類眾多，更有特色竹藝產業，竹山鎮向國發會申請地方創生提案，將選定竹文化園區內結合周邊環境進行整體規劃，面對近年城鄉發展失衡，希望重新點亮竹山小鎮發展地方創生，強化鄉鎮特色與自主發展能力，讓青年願意歸鄉共同參與。
國發會副主任蘇玉守表示，竹山鎮從文化、產業、食農教育到在地品牌深化，皆相當完善，未來發展精彩可期，現勘後國發會將會全力支持竹山的發展，並9月分進行審查地方創生提案，希望透過計畫點燃地方創生火苗。
竹山鎮長陳東睦表示，竹山鎮人文底蘊深厚，自然資源豐富、竹產業與藝術獨到，從竹文化園區到竹巢市集，都希望讓竹山有不同可能，也希望藉由地方創生通盤規劃，以竹山鎮文化園區為據點，進行周邊環境營造，讓竹文化、農民直銷站等相關規劃，增加農產業的銷售管道，創造穩定就業機會，鼓勵年輕人回鄉發展，期待能夠讓竹山小鎮增添亮點。
立委蔡培慧表示，竹山連結地方組織單位整體規劃相當完善，竹山文化園區內有特色竹藝，以創新產業、翻轉農業、產業扶植三大面向作為發展基礎，其中更讓消費者有更通透的農特產購買管道，鎮公所特別設立直銷站，並設置蔬果檢測，讓消費者買得安心，也藉此提供年輕人返鄉安居的機會。
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