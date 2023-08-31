水湳轉運中心 居民盼直通國道

台中水湳轉運中心去年9月動土，預計2026年完工啟用。但在地人卻擔心轉運中心沒有「國道客運專用道」直通國一，每天約1300輛客運，對原本壅塞的中清路周邊更雪上加霜。高公局認為沒有前例，昨要求市府再提可行性評估，市府交通局同意，並強調國道客運專用道有必要，不要下平面道路，減少介面，交通最順暢。

台中水湳經貿園區大型建設陸續完成，當地的中清、環中與中科路周遭號稱台中交通最壅塞，台74號快速道匝道通國一，明年6月前可望完工，紓解車潮。位在國一大雅匝道附近的台中市水湳轉運中心，預計2026啟用，預估每天國道客運進出班次數約1563次、進出站旅客數達2萬3445人次，但直通國道的高架專用道至今還無進度，在地人擔心未來國道客運車流回堵到平面道路，交通更黑暗。

立委張廖萬堅指出，高架專用道從2016年市府提可行性評估至今7年，中央與地方沒共識、沒進度，眼見轉運中心兩年後就要啟用，必須搶時間，最好能與轉運中心一併施工啟用，才能發揮紓解瓶頸的功能。他說，如果有共識，他會爭取經費。

台中市交通局長葉昭甫說，市府擔心工程再拖，工料成本又要提高，2016年評估專用道要花16億，現在初估需20億，市府才決定轉運中心先開工，另在三樓和四樓預留匝道銜接國道一號的進出口。交通局主張國道客運專用道有其必要，減少車流介面，交通才順暢，同意並著手進行可行性評估報告。

高公局因沒設置國道客運從轉運中心直通國道前例，對法規有疑慮。高公局副局長彭煥儒說，2016年評估報告到目前環境發展與人口密度、車流已大不相同，如市府盡速完成評估報告，高公局會快速邀學者專家審查。

議員林祈烽強調，這條國道客運專用道一定要做，且要盡快克服困難，否則未來轉運中心運轉後，會造成更大的交通問題。

西屯區港尾里長楊忠義說，港尾里離國道僅200公尺，但居民不能直上國道，必須遶到大雅才能上國道，所以高架一定要做起來。