水湳轉運做半套交通更黑暗 中市：直通國道高架不能等

台中水湳轉運中心去年9月動土，預計2026年完工啟用，將提供5種交通運具轉運。但在地人卻擔心，轉運中心沒有「國道客運專用道」直通國一，每天1千多輛客運，對原本壅塞的中清路周邊更雪上加霜。高公局因無往例可循頗有疑慮，今要求市府再提可行性評估，市府交通局同意並強調，國道客運不要下平面道路，減少介面，交通最順暢。

台中水湳經貿園區大型建設陸續完成，當地的中清、環中與中科路周遭號稱台中交通最壅塞，行政院施作74號快速道匝道通國一，疏解車潮，年明年6月前可望完工。位在國一大雅匝道附近的台中市水湳轉運中心，去年9月開工，工程進度近四成，預計2026啟用，但預估每天國道客運進出班次數約1563次、進出站旅客數達2萬3445人次，但直通國道的高架專用道至今還無進度，讓在地人擔心未來國道客運車次多，車流回堵到平面道路，交通更黑暗。

立委張廖萬堅指出，高架專用道從2016年市府提可行性評估至今7年，中央與地方沒共識、沒進度，眼見轉運中心兩年後就要啟用，必須搶時間，最好能與轉運中心一併施工啟用，才能發揮疏解通瓶頸的功能。他說，如果雙方有共識，他會積極爭取經費。

台中市交通局長葉昭甫說，市府擔心工程再拖工料成本又要提高，2016年評估專用道要花16億，現在初估需20億。

市府才決定轉運中心先開工，另在三樓和四樓預留匝道銜接國道一號的進出口。交通局主張國道客運專用道有其必要，減少車流介面，交通才順暢，同意並著手進行可行性評估報告。

高公局因從來沒有設置國道客運從轉運中心直通國道的前例，對法規頗有疑慮。高公局副局長吳木富說，2016年的評估報告到今天環境發展與人口密度、車流已大不相同，如市府儘速完成評估報告，高公局也會快速邀學者專家審查。

議員林祈烽說，這7年來，轉運中心客運直通國道都是紙上談兵，他了解市府也無奈，所以支持市府先建主體，但專用道不能沒有進度，他強調，這條國道客運專用道一定要做，且要盡快克服困難，否則未來轉運中心運轉後，會造成更大的交通問題。

西屯區港尾里長楊忠義說，轉運站心設在當地，交通負荷、空氣汙染都是大問題，他認為，轉運中心運作後才是令人害怕的開始。例如港尾里離國道僅200公尺，但居民不能直上國道，必須遶到大雅才能上國道，所以高架一定要做起來。