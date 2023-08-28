醫師疑為報復成檢舉魔人？月檢舉百件違停惹地方反彈

彰化市旭光路彰化基督教醫院前路段，警方今年1到7月告發的違規停車案件達1694件，當地光南里長蔡耀叁說，經過證實這些檢舉案件主要來自一名醫師，他因曾停車在商家騎樓被驅趕，從此成了「檢舉魔人」，估計每月檢舉上百件，由於檢舉有據，警方必須依法告發，卻引來地方強烈反彈，所屬醫院已介入協調。

彰化基督教醫院員工達數千人，加上病患及陪病家屬，每天估計上萬人進出，卻因醫院周邊停車位不足，尤其是機車位更是缺乏，機車像打游擊般亂停，旭光路、博愛街騎樓，到人行道、道路甚至附近巷道都停滿機車，行人沒地方走，影響交通順暢，附近居民也不勝其擾。

蔡耀叁說，最近半年來，彰基周邊的旭光路、中興路段出現檢舉達人，頻頻檢舉在騎樓營業的攤販或者違規停車，員警到場告發，很多人都因此吃上罰單，有的停了兩天，機車上就夾了二、三張逕行舉發單，攤販無法營業。

蔡耀叁說，經過了解，這些檢舉案件多數來自一名醫師檢舉，這名醫師曾到騎樓多時，曾被商家驅趕，從此就大肆檢舉此一路段的違規停車，讓警方不勝其擾。

蔡耀叁說，檢舉民眾違規停車，於法當然可以，但如果是針對性，為檢舉而檢舉，這種心態就很要不得，尤其彰基周邊停車位不足，民眾看病就很可憐了，卻因違停被檢舉，還要繳每張600元罰單，於情於理說不過去。縣府及彰基都有責任提供更多停車位。

他說，警方受理報案不能不處理，跟這名醫師拜託也無效，已向醫院高層反映，要求妥善處理，否則地方群起反彈，將影響醫院的敦親睦鄰。這名醫師所屬醫院表示，已積極溝通處理中。

警方表示，彰基周邊路段近半年來的檢舉違停案件確實很多，但是否所謂的是特定人檢舉，則不得而知。警方只要接獲民眾檢舉違規，都會依法處理。