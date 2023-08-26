快訊

傳9月2日宣布參選…郭台銘若連署選總統？ 謝典林吐答案

才終結薪資亂象又出現最嚴重代理教師荒 教育部仍狀況外？

罕見！郭俊德升中將接掌澎防部 連兩任指揮官特戰出身

彰化肉品市場預測中元豬價不破百 跟縣民習慣有關

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣肉品市場毛豬拍賣價格維持到每公斤均價90元以上的高檔。記者簡慧珍／攝影
彰化縣肉品市場毛豬拍賣價格維持到每公斤均價90元以上的高檔。記者簡慧珍／攝影

國產豬肉短缺，接近中元普度的需求旺季，拍賣價格屢創新高，彰化縣肉品市場拍賣每公斤均價曾到98.76元，規格豬70公斤以上拍賣均價更逼近百元大關，不過彰化縣肉品市場研判彰化消費仍屬農業縣型態，中元節前毛豬拍賣價格應該不會破百。

彰化縣肉品市場本（8）月毛豬拍賣行情，從每公斤均價92.24元一路上揚到本月中旬98.76元，規格豬拍賣均價同步上漲到99.65元，高檔盤旋3個交易日後，一般豬價逐步回跌至93.55元，規格豬也下滑到93.46元，但19日突破95元，一般豬和規格豬拍賣均價雙雙來到96.79元和97.66元，然後緩步下降至91.71元、92.9元。

彰化縣肉品市場表示，毛豬飼養半年可拍賣，去年底到今年初的小豬、藍耳病造成的飼養隻數缺口在7月底到8月浮現，掀起豬價高檔風，國人需求800萬頭，每日屠宰670萬頭，不足的由進口填補，如果要回到供需平衡狀態，可能中秋節過後（10月）逐漸回到正常。

肉品市場又表示，都會區對豬肉品質的要求相對較高，今年中元節前六都之中已有肉品市場拍賣價在拍賣價破百，彰化縣屬於農業縣飲食型態，喜歡多一點肥肉的豬肉滷肉和做肉燥，拍賣價比六都較低，預料中元節前的豬價不會飆上百元。

豬價 普度 彰化 豬肉

延伸閱讀

中職／徐總日師母開心見大義 徐生明盃移師彰化續辦

彰化第二例登革熱本土病例 北彰化男子在高雄市感染

彰化伯立歐家園募款10多年 籌7千萬蓋安養大樓

豬肉當羊肉賣 新北地下工廠查出未登記遭停業

相關新聞

彰市農會修復「斷垣殘壁」太子樓 文化部核定補助6千多萬

位在扇形車庫旁的彰化市農業倉庫，是全台碩果僅存太子樓式穀倉，2016年被強拆至僅存三分之一，歷經地方搶救保存，爭取中央補...

人行道普及率64％ 中市公路評鑑勇奪六都第一

交通部今年度舉辦「各直轄市、縣政府轄管公路養護考核」，台中市建設局獲直轄市組第一名，更連續4年獲「金路獎」路況養護類「績...

台中馬卡龍公園高塔遊戲區 8月30日起封閉1個月保養

台中市馬卡龍公園自去年10月開幕以來，已開放使用近1年時間，累計遊玩人數達50萬人，其中高塔遊戲區設有全國公園最高溜滑梯...

中寮龍眼文化季桂圓飄香20年 凝聚921災民感情紐帶

南投縣中寮鄉龍眼文化季今天在龍眼林休閒農業區登場，前兩年因疫情停辦，今年更加盛大。縣長許淑華、鄉長廖宜賢和地方耆老一起起...

彰化第二例登革熱本土病例 北彰化男子在高雄市感染

彰化縣衛生局昨晚接獲醫院通知一名居住北彰化男子確診為本土登革熱個案，在潛伏期間有高雄市小港區活動史，研判感染地為高雄市；...

家扶青年13年前與癌父約定學醫 兌現承諾無奈父逝

下周三（8月30日）開學，彰化家扶中心今天頒發約800萬元獎學金，擔任雲林地檢署檢察官的自立青年林欣儀分享成長歷程，感謝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦