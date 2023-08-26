彰化肉品市場預測中元豬價不破百 跟縣民習慣有關

國產豬肉短缺，接近中元普度的需求旺季，拍賣價格屢創新高，彰化縣肉品市場拍賣每公斤均價曾到98.76元，規格豬70公斤以上拍賣均價更逼近百元大關，不過彰化縣肉品市場研判彰化消費仍屬農業縣型態，中元節前毛豬拍賣價格應該不會破百。

彰化縣肉品市場本（8）月毛豬拍賣行情，從每公斤均價92.24元一路上揚到本月中旬98.76元，規格豬拍賣均價同步上漲到99.65元，高檔盤旋3個交易日後，一般豬價逐步回跌至93.55元，規格豬也下滑到93.46元，但19日突破95元，一般豬和規格豬拍賣均價雙雙來到96.79元和97.66元，然後緩步下降至91.71元、92.9元。

彰化縣肉品市場表示，毛豬飼養半年可拍賣，去年底到今年初的小豬、藍耳病造成的飼養隻數缺口在7月底到8月浮現，掀起豬價高檔風，國人需求800萬頭，每日屠宰670萬頭，不足的由進口填補，如果要回到供需平衡狀態，可能中秋節過後（10月）逐漸回到正常。

肉品市場又表示，都會區對豬肉品質的要求相對較高，今年中元節前六都之中已有肉品市場拍賣價在拍賣價破百，彰化縣屬於農業縣飲食型態，喜歡多一點肥肉的豬肉滷肉和做肉燥，拍賣價比六都較低，預料中元節前的豬價不會飆上百元。