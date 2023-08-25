影／台中港擴港工程致漁場大幅限縮 百艘漁船海上抗爭
規模高達4666公頃台中港海域及北防波堤延伸等建港擴港工程，嚴重造成漁場限縮，漁民生計受到影響。上百位漁民動員梧棲、清水、大甲、大安、龍井等地區漁船150餘艘，在梧棲漁港集結，並於台中港錨泊區共同經過、出海捕魚，並表達對台中港建、擴港後，未合理補償漁場損失的強烈訴求。
台中區漁會總幹事趙朝森趙朝森說，台中港從民國62年建港起，分三期陸續展開闢建航道、碼頭、工業港區、火力發電廠、海堤等工程，迄今仍繼續施工中；因台中港闢建及港區的劃界、船舶航行等，漁民原有作業漁場不斷被限縮、遭到嚴重干擾等，機漁船停泊區數次被迫遷移，以致漁業資源減少造成漁民作業重大損失，台中港務分公司應儘速辦理後續補償作業，以維漁民生計。
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