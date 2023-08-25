台積電中科2奈米廠擴建案 中市都審今「過關」

攸關台積電中科2奈米建廠的中科台中園區二期擴建案，台中市都市計畫委員會今天上午審查「通過」，後續將提報內政部都委會繼續審議。環團今上午也到中市府廣場抗議，要求中市府嚴格把關，台積電新建中科2奈米廠不能影響民生用水，也不能為了供電讓中火燃煤發電量遽增，要求落實環評承諾。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文說，台積電2奈米建廠後，恐會增加全市24%用電量，要求台積電2030年百分百自發綠電；另台積電2奈米廠預計每天新增用水9.56萬公噸、約占全市7%，環評雖承諾2035年可達標非生活用水全面使用再生水，但緩不濟急，要求提早時程，且全部用水都要使用再生水。

台中市都發局表示，本擴建案引進高耗能產業，恐排擠民生用水、用電，中科管理局8月提出台水、台電公司之公函，具體承諾該擴建案開發及營運期間，維持本市原有用水、用電需求穩定，審查過程嚴格把關，降低對水電與環境衝擊。

本案通過都市計畫審查後，後續還得送中央審查。中科管理局預估，內政部都委會審查通過後，後續還有都市計畫公告、地價查估及協議價購等程序，今年底交地建廠已確定來不及。

中科台中園區二期擴建案去年3月向中市府送件申請都審，不過市府與議會對於台積電2奈米廠是否會排擠台中市民生用電、用水存有疑慮，都審直到今天上午才通過。

中科二期擴建基地以台中高爾夫球場、機17用地為主，開發面積89.75公頃，中科管理局原本規劃今年5月交地；但環評今年2月8日通過，開發時程改為8月交地，後又因都審未過，再度順延。

台中市都發局指出，台積電2奈米廠預計每天新增用水9.56萬公噸、約占全市7%，預計每日新增用電量925MW（百萬瓦），約佔全市用電量約24%，對既有用水、用電恐產生排擠效應，才會嚴格把關。

台積電在中科二期園區共規畫兩期、四座晶圓廠，原訂今年底動工，最快2024年底第一座2奈米製程可以投產，總投資金額8000億至1兆元。