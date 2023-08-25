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不符規定難啟用 彰化死禽畜處理場成廢墟

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣肉品市場已完工的死廢畜禽生物處理場，因沒有獨立聯外通道，迄今仍未啟用，宛如廢墟。記者簡慧珍／攝影
彰化縣肉品市場已完工的死廢畜禽生物處理場，因沒有獨立聯外通道，迄今仍未啟用，宛如廢墟。記者簡慧珍／攝影

彰化肉品市場先後斥資1400萬元，設置死廢禽畜生物處理場，2020年已完工，不過中央規定處理場得另闢出入口通行，以免影響傳播病菌，而該處理場場地受限無法設置其他通道，迄今仍未啟用。縣府表示，將要求依規定另闢出入口才能啟用，以免產生交叉感染

彰化縣肉品市場爭取中央補助919萬元，設置死廢畜禽生物處理場房和設施，預估每年處理縣內畜牧場死廢畜禽958噸，該場2020年已完工；肉品市場又斥資500萬元，申裝新電線和強化電力系統，也已完成，僅剩消毒防疫設備尚未完工。

不過，即使相關設備完成，死廢畜禽生物處理場也無法啟用。肉品市場表示，中央規定得另闢出口供化製車通行，不能走現有出入口。不過要另闢通道，牽涉到周邊道路、都市計畫與場地等問題，以彰化肉品市場為例，一側是濱河街，另側是半截無尾巷，找不到能新開進出口的通道，也無法裝設消毒防疫設備噴灑車輛。

已完工的處理場房宛如廢墟，相關設備無法啟用，現場植栽幾乎全數枯死，還堆置各式各樣廢棄物，成為肉品市場內的髒亂點。肉品市場表示，先前被檢討前置作業不周延，將先完成相關工程及設施，先處理肉品市場每日約2公噸的廢棄物，先走現有出入口，否則就得另地重建處理場。

農業處長邱奕志表示，將要求肉品市場遵照農業部規定，就現有場址面積、車輛動線作長遠規畫，另闢進出口供化製車輛通行，避免與運豬車、一般車輛共用相同進出口而發生交叉感染。

廢棄物 交叉感染 農業部

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