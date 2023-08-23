影／梧棲回收廠大火燒一天一夜空汙遍及海線 盧秀燕：開罰

台中市梧棲區一家資源回收廠昨天發生大火，延燒到今天才撲滅，有毒黑煙遍及台中海線，台中市長盧秀燕今天主持大甲火車站前廣場改造完工典禮時表示，這場火是工廠內塑膠類製品，產生很大黑煙，附近區域受影響，除了消防局全力搶救，環保局也到場監測，她說市府會調查、開罰。

盧秀燕今天表示，這場大火消防局和環保局都到場，如有特殊狀況會提出警告和作為，她說市府會開罰，所有廠家要維護消防安全，不是只維護自己生命財產，別人家和區域的生命財產安全都會影響的火警，政府會調查，必要時會開罰，才有警愓效果。

台中市府今天說明，梧棲區資源回收廠大火一案，台中市政府消防局表示，火勢昨晚10點34分控制，今天上午9點24分撲滅，未擴大延燒到廠房，燃燒面積初估約1500平方公尺，無人員傷亡，持續進行殘火處理及清理火場中。

下風處空氣品質部分，環保局昨天下午檢測達不健康等級，第一時間透過里鄰系統提醒，儘量避免外出及關好門窗，今天上午10點濃度雖已稍降，但仍大於50μg/m3，屬不健康等級，提醒周邊區域民眾，家中門窗應緊閉、減少戶外活動，如要外出請務必戴口罩、做好防護。

環保局表示；事故地點周圍半徑1.5公里的空品感測器，PM2.5數值目前多屬良好等級，環保局將持續監測周遭空品情形。

對於火警造成空氣與廢水污染，環保局將針對業者堆置物管理不當起火燃燒產生粒狀及異味污染物，依違反空氣污染防制法處10萬元以上、500萬元以下罰鍰；現場消防廢水未能妥善收集致污染周界水溝，環保局亦將以違反水污染防治法第30條規定告發，可裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。