向大甲媽許願點閱破百萬成真！英國大叔藍白拖走42K 起水泡靠這招還願

人氣網紅「英國叔叔」艾倫為讓在南非的兒子了解台灣生活，拍攝約400部在台灣生活影片，並因向「大甲媽」許願月點閱率破百萬達標，特別穿藍白拖走42公里還願，但走10小時雙腳已起水泡，最後騎iBike順利還願。住台中15年的艾倫說，希望有天父子騎iBike，來場台中輕旅行。

YouTube「lifeintaiwan-英國叔叔」創作者艾倫說，他去年向大甲媽祖許願，希望拍的影片1個月能達到百萬觀看人次，沒想到真的如願。於是他穿上藍白拖，從台中南屯文心森林公園出發，步行42公里到大甲鎮瀾宮。

這場馬拉松徒步因雙腳起水泡變苦行，第一公里到市府，15分鐘完成，但走到后里時，艾倫說，「水泡痛到讓我想叫計程車回家」。

他一度想要放棄，但想到影片是要拍給兒子看，而且是還願，決心要扺達到終點。最後12公里，路邊驚喜發現交通局建置的iBike站，用悠遊卡借iBike重新上路，他向兒子喊話「沒有放棄，只是適應」，堅持完成朝聖任務。

住台中15年，不想離開？艾倫說，英國和台灣有不少相似處，民眾友好，不太可能因過度社交而打擾對方，打開陌生之牆，在台灣可以交到很多好朋友。魅力無法擋的還有台灣廟會，他習慣鞭炮聲與神明遶境活動，多次參與大甲媽祖遶境，感受台灣人對神明的虔誠之心。

台灣第一站，他先到東勢區教英文，還完成結婚生子大事，曾落腳豐原工作，目前住南屯區，常搭捷運再以iBike代步。很驚訝台中iBike站點數量不斷增加，以前離住家約500公尺，「現在走200公尺就有站點了」，還許願「想知道什麼時候會在我的公寓前設iBike站。」

艾倫指出，他把騎iBike過程拍成「台灣老外騎車10公里尋找10道美食」，影片獲熱烈回響，除了近來騎草湖溪自行車道飽食地方小吃，東豐自行車道也有令人難忘的美麗風景。

艾倫說，台灣是他的第二故鄉，下一個人生清單是登玉山，影音平台擁有30萬訂閱者，「感謝粉絲，要讓他們看到我站在玉山的山頂」；另一個心願是帶兒子來台灣，騎iBike來場台中輕旅行，是他最期待完成的事。