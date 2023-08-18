彰化員林水資源回收中心計畫躺10年 今露曙光

彰化縣員林市184重劃區的汙水管線完工10年，水資源回收中心還在紙上作業；縣政府今天表示，已舉辦4次說明會議，廣納地主意見，目前民意尚稱平靜，預計未來1年內完成徵收用地，2025年動工興建。

彰化縣26鄉鎮市，二林鎮水資源回收中心最早興建及營運，彰化市、鹿港鎮的水資源回收中心分別在2018年、2021年啟用，和美鎮水資源回收中心去年動工，預計2025年完工，原本排在興建第二順位的員林市水資源回收中心連用土地都沒徵收，遠遠落後當初興建第三順位的鹿港鎮（福鹿）水資源回收中心。

地方人士指出，員林市水資源回收中心面積4.69公頃，在前縣長卓伯源任內規畫，遭多數地主和居民抗爭，魏明谷就任縣長後重談此事，地方仍不接受，只好把營建署補助103億元、50億元各給彰化市和鹿港鎮興建水回收處理中心，王惠美上任後盤點全縣都會區市鎮，發現員林市水資源回收中心計畫還「躺」在縣府，要求相關單位積極辦理。

員林市公所低調回應表示，地方父母官難為，6年之前民眾以汙染、臭味等理由反對興建水資源回收中心，市公所無法違逆民意，去事實上水資源處理是文明城市的進步象徵，彰化市水資源回收中心外觀美麗，沒臭味，可淨化河川水質提高市民生活品質，希望抱持觀望和質疑的員林市民能前往參觀彰化市水資源回收中心，再反對也不遲。

據了解，員林市公所執行2003至2013辦理規畫檢討及實施計畫，2011年8月舉辦公聽會，因沒取得地方共識，開發許可在2013年失效。縣政府今天表示，員林市水資源回收中心2020年重新啟動，縣政府辦理1次環評說明會和3次用地取得公聽會，預計明年8月完成徵收用地，2025開始興建。