台東議會不同意代燒垃圾 南投環保局：再拜託其他縣市幫忙

台東縣議會今召開程序委員會，退回縣府提案南投縣請求台東縣焚化爐1年代燒南投3萬噸垃圾案，南投縣環保局長李易書說，若台東縣議會不同意，就只好再拜託其他縣市幫忙。

台東縣府送請審議的「行政院環保署函轉本縣專案協助南投縣嚴重堆置之垃圾處理」提案討論，縣議會程序委員會認為，台東縣長饒慶鈴先前就允諾焚化爐啟用後只燒縣內垃圾，且縣內各鄉鎮掩埋場垃圾尚未完全去化，退回縣府提案。

南投環保局指出，南投縣最多曾堆置垃圾達24萬噸，縣府始終找尋外縣市支援，由於台東縣焚化爐1天可燒300噸垃圾，全年約可協助外縣市3萬噸家戶垃圾處理，因此才請環保署出面安排台東縣協助焚燒南投縣3萬噸垃圾。

局長李易書表示，台東縣議會上會期就決議焚化爐啟用後只燒縣內垃圾，若要代燒就要提案經縣議會同意，而昨天台東縣議會程序委員會已反對並退回縣府提案，南投縣只能表示尊重，並感謝台東縣府幫忙，未來只好再找尋看有無其他縣市可提供協助。

南投縣議員游顥表示，環保署原本已經函請台東縣協助處理南投垃圾，以及南投縣長許淑華、議長何勝豐和自己四處奔走與台東縣議會及地方人士溝通下，此解決方案本已看見曙光，但結果民進黨民代帶頭反對，基於垃圾問題迫在眉睫，希望縣府繼續努力解決。

縣議員沈夙崢指出，許淑華上任後多次提到有垃圾堆置解方，但面對極具爭議的外運噸數與順序都不願鬆口，至目前為止卻1車都未外運，遭台東縣退回，顯然說法自相矛盾，希望未來一定要在議會更公開公平地說明未來南投縣垃圾的處理分配問題。