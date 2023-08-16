助企業留住技術與人才 中彰投分署開發逾千訓練機會

勞動部推動「大專青年預聘計畫」協助企業將先進技術及人才留在台灣，勞動力發展署中彰投分署今天表示，已開發逾1000個工作訓練機會，為國家重點產業培育更多優秀人才。

勞動部勞動力發展署中彰投分署指出，台灣知名密封元件製造商「茂順密封元件科技公司」即透過「大專青年預聘計畫」，與朝陽科技大學合作推動「航機維修與複材技術」產業實務人才培育專班培育大四學生，將先進技術留在台灣，培育屬於台灣的軟實力人才。

參與「大專青年預聘計畫」的簡姓航空機械系學生表示，目前正在茂順公司研發中心實習，這項計畫中的職場導師設計，讓初入職場的他感到非常安心，職場導師們都很願意提供指導並給予學習機會。

簡姓學生說，到了實習中後期，不僅有機會旁聽參與客戶的全英文會議，在團隊討論時也能有機會表達自己的觀點跟想法，目前他甚至已能獨立作業完成油封測試及主管交辦任務，提前累積職場實戰經驗，成為未來求職的敲門磚。

茂順公司曾姓承辦人員表示，勞動部大專青年預聘計畫的工作崗位訓練補助，不僅可以讓企業放心孕育專業人才，也能提升並強化學員到企業實習與留任的意願，增加進用人才的優質渠道，公司未來會持續申請計畫，提供青年工作崗位訓練的機會，協助青年畢業後即可順利銜接職場。

中彰投分署指出，中彰投區企業對於人才培育相當重視，學校端提供學程或專班制度，結合企業端提供工作崗位訓練，幫助大專青年在畢業前1年可提早適應職場，企業每訓練1名青年，可獲得最高7.2萬元的訓練補助；為鼓勵大專青年實習後繼續留任原企業，青年可領取留任獎勵金1萬元。