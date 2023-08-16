快訊

「冷氣報修等到哭」9成人第一步就錯了！內行曝一管道：師傅很快就來

美對中外交融冰？從3國峰會看出軍事準備未停下腳步

中興高中賣校地建豪宅 私校將成建商獵地目標？

助企業留住技術與人才 中彰投分署開發逾千訓練機會

中央社／ 台中16日電
茂順密封元件科技指派職場導師(右)教導青年(左)。中彰投分署提供
茂順密封元件科技指派職場導師(右)教導青年(左)。中彰投分署提供

勞動部推動「大專青年預聘計畫」協助企業將先進技術及人才留在台灣，勞動力發展署中彰投分署今天表示，已開發逾1000個工作訓練機會，為國家重點產業培育更多優秀人才。

勞動部勞動力發展署中彰投分署指出，台灣知名密封元件製造商「茂順密封元件科技公司」即透過「大專青年預聘計畫」，與朝陽科技大學合作推動「航機維修與複材技術」產業實務人才培育專班培育大四學生，將先進技術留在台灣，培育屬於台灣的軟實力人才。

參與「大專青年預聘計畫」的簡姓航空機械系學生表示，目前正在茂順公司研發中心實習，這項計畫中的職場導師設計，讓初入職場的他感到非常安心，職場導師們都很願意提供指導並給予學習機會。

簡姓學生說，到了實習中後期，不僅有機會旁聽參與客戶的全英文會議，在團隊討論時也能有機會表達自己的觀點跟想法，目前他甚至已能獨立作業完成油封測試及主管交辦任務，提前累積職場實戰經驗，成為未來求職的敲門磚。

茂順公司曾姓承辦人員表示，勞動部大專青年預聘計畫的工作崗位訓練補助，不僅可以讓企業放心孕育專業人才，也能提升並強化學員到企業實習與留任的意願，增加進用人才的優質渠道，公司未來會持續申請計畫，提供青年工作崗位訓練的機會，協助青年畢業後即可順利銜接職場。

中彰投分署指出，中彰投區企業對於人才培育相當重視，學校端提供學程或專班制度，結合企業端提供工作崗位訓練，幫助大專青年在畢業前1年可提早適應職場，企業每訓練1名青年，可獲得最高7.2萬元的訓練補助；為鼓勵大專青年實習後繼續留任原企業，青年可領取留任獎勵金1萬元。

青年 職場 勞動部 求職

延伸閱讀

鼓勵55歲以上勞工重返職場 勞動部擬發就業獎勵金

人力需求超強勁！勞部調查：第4季淨增5.2萬人 近九年來次高

鼓勵逾55歲勞工重返職場 勞動部擬發就業獎勵

製造業續處高檔…第4季人力需求調查公布 淨增加5.2萬人

相關新聞

台中太平山區成「偷倒天堂」 路邊就有大型沙發

台中市太平山區經常被不肖人士傾倒廢棄物，地方里長反映多次無法改善，盼警方能協助，揪出這些不法分子，還給山林清潔環境。

影／向興富發求償2.6億 盧秀燕：協調破裂但市府立場堅定

5月10日發生中捷1死14傷事故，台中市政府像興富發建設求償2.6億元，因協調破裂將進入第三方仲裁協商。台中市長盧秀燕說...

助企業留住技術與人才 中彰投分署開發逾千訓練機會

勞動部推動「大專青年預聘計畫」協助企業將先進技術及人才留在台灣，勞動力發展署中彰投分署今天表示，已開發逾1000個工作訓...

南投仁愛雨災165戶建物受損 縣府研擬安遷救助金

南投縣仁愛鄉雨災，縣政府今天表示，目前統計仁愛鄉受災建物共165戶，正研擬安遷救助金及房屋租金補貼等方案，也整理清掃埔里...

撕「行人地獄」標籤！中市10大易肇事路口照明增亮2成

為擺脫「行人地獄」標籤，中市建設局針對10大易肇事路口，盤點鄰近照明設備，更換高流明數燈具，共換67盞LED路燈、9支四...

嫌彰化無聊 鬼月來逛南天宮十八層地獄體驗一下

農曆7月鬼月到來，「搬神弄鬼是一門好生意」，台南美術館去年「亞洲的地獄與幽魂」特展造成轟動，台南市今年還推出「最強女鬼散...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦