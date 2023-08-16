台中太平山區成「偷倒天堂」 路邊就有大型沙發

台中市太平山區經常被不肖人士傾倒廢棄物，地方里長反映多次無法改善，盼警方能協助，揪出這些不法分子，還給山林清潔環境。

太平區頭汴里長江思涵今指出，他的里內長期被人傾倒大型沙發等廢棄物，雖在治安會議反映多次，但都未受到重視。而歹徒也很聰明，車輛進山時，會用帆布把車斗覆蓋，並挑凌晨或下午無人時分偷倒。

另外，像是一些藥包等寫有資訊的包裝等，歹徒也會先過濾掉，導致要循線追查也有困難。若是偷倒在私人土地，地主更是得自己花錢清運，形成民怨。

江思涵今把相關照片PO上網，像是北田路產業二號橋頭就被倒掉了大型沙發等物，其他還有數處地點也是如此。有網友留言，指橋頭和北田路都有監視器，應該調閱把歹徒抓出來。

太平警分局頭汴派出所長林冠宇說，會擴大調閱監視器，加強查緝，把偷倒廢棄物者繩之以法。