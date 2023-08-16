快訊

桃園豪雨狂炸！多處路段慘成水樂園 大園涵洞淹水達1米

另類合作韓國瑜？傳郭台銘找她當副手 藍營分析可能性

吃到飽這菜色「隨便吃都回本」？網友搖頭：成本超低

台中太平山區成「偷倒天堂」 路邊就有大型沙發

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平山區經常被不肖人士傾倒廢棄物，路邊就有沙發。圖／取自江思涵臉書
台中市太平山區經常被不肖人士傾倒廢棄物，路邊就有沙發。圖／取自江思涵臉書

台中市太平山區經常被不肖人士傾倒廢棄物，地方里長反映多次無法改善，盼警方能協助，揪出這些不法分子，還給山林清潔環境。

太平區頭汴里長江思涵今指出，他的里內長期被人傾倒大型沙發等廢棄物，雖在治安會議反映多次，但都未受到重視。而歹徒也很聰明，車輛進山時，會用帆布把車斗覆蓋，並挑凌晨或下午無人時分偷倒。

另外，像是一些藥包等寫有資訊的包裝等，歹徒也會先過濾掉，導致要循線追查也有困難。若是偷倒在私人土地，地主更是得自己花錢清運，形成民怨。

江思涵今把相關照片PO上網，像是北田路產業二號橋頭就被倒掉了大型沙發等物，其他還有數處地點也是如此。有網友留言，指橋頭和北田路都有監視器，應該調閱把歹徒抓出來。

太平警分局頭汴派出所長林冠宇說，會擴大調閱監視器，加強查緝，把偷倒廢棄物者繩之以法。

台中市太平山區經常被不肖人士傾倒廢棄物，路邊就有沙發。圖／取自江思涵臉書
台中市太平山區經常被不肖人士傾倒廢棄物，路邊就有沙發。圖／取自江思涵臉書

廢棄物 監視器 太平山

延伸閱讀

廚師喇舌女老闆辯「長輩愛晚輩」 判不得在餐廳100公尺內出沒

獨／高市鬧區強盜案！年輕女子遭亮刀行搶 歹徒落網：不得已

自許平民總統 侯友宜拿歹徒比選舉：善於先被壓後反擊

全場尷尬！她看屋發現堆滿垃圾雜物 房客只穿內褲癱沙發呼呼大睡

相關新聞

影／向興富發求償2.6億 盧秀燕：協調破裂但市府立場堅定

5月10日發生中捷1死14傷事故，台中市政府像興富發建設求償2.6億元，因協調破裂將進入第三方仲裁協商。台中市長盧秀燕說...

台中太平山區成「偷倒天堂」 路邊就有大型沙發

台中市太平山區經常被不肖人士傾倒廢棄物，地方里長反映多次無法改善，盼警方能協助，揪出這些不法分子，還給山林清潔環境。

郭台銘說中火只靠市長能力有限 盧秀燕：好政策都歡迎

鴻海集團創辦人郭台銘昨在台中指出，台中人都用肺發電，光靠台中市長盧秀燕的能力有限，只有自己提出的能源政策，才能讓台中宜居...

撕「行人地獄」標籤！中市10大易肇事路口照明增亮2成

為擺脫「行人地獄」標籤，中市建設局針對10大易肇事路口，盤點鄰近照明設備，更換高流明數燈具，共換67盞LED路燈、9支四...

嫌彰化無聊 鬼月來逛南天宮十八層地獄體驗一下

農曆7月鬼月到來，「搬神弄鬼是一門好生意」，台南美術館去年「亞洲的地獄與幽魂」特展造成轟動，台南市今年還推出「最強女鬼散...

獨／中嵙口裁撤！東勢郵局獨撐塞車 苦等50分洽公民眾炸鍋

台中市東勢區中嵙口郵局因不符消防法規，員工逃生安全堪慮，上月停止營運，東勢區只剩中山路東勢郵局獨撐大局。民眾到東勢郵局洽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦