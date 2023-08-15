北屯蓋橋接太平 地方籲配套

內政部補助興建台中市北屯跨廍子溪新橋，內政部長林右昌昨視察工程，當地里長紀進豐與里民現場抗議，規畫過程未開地方說明會，當地道路狹窄，橋梁通車後恐會塞車。立委何欣純、莊競程表示，將要求內政部作好配套措施，拓寬新平路3段、改善標誌標線等，避免橋梁通車後反而塞車。

台中北屯廍子地區緊鄰太平區，近年來建案齊發，當地人口湧入，內政部補助興建環太東路銜接新平路3段的橋梁工程，未來當地居民不必繞路太原路或新平路，可直接經由跨河橋梁進入市區，減少20分鐘車程。

林右昌抵達前，新坪里長紀進豐和多位里民到場抗議，批評未獲尊重，規畫過程未舉辦過說明會，新平路狹窄，怕橋梁通車後會大塞車。

紀進豐也質疑，是否因為特定建設公司有建案，才會新建橋梁。

由於里長、里民進行抗議，場面一度陷入尷尬。何欣純解釋說，跨河橋梁興建後，汽機車流量增加，會造成太平交通負荷，市府應盡速提出新平路3段、育才路拓寬、打通計畫，她和莊競程會要求中央配合。

林右昌說，他近日跑了台中市多趟，是給最多支持的都市，這座跨河橋樑是地方期待，總經費3.5億元，中央補助7成2.45億元，預計3年內完工，改善周邊交通。

台中市建設局長陳大田說，工程說明會與公告事項都是法定程序，市府都依規定執行，可能這2年因疫情才造成落差。

陳大田表示，新平路3段拓寬計畫等配套措施，將提報內政部爭取預算。

副市長黃國榮說，北屯、太平交界的開發區建案林立，廍子溪在北屯太原路3段、太平中山路2段間無橋梁連接，地方長期呼籲新闢跨河橋梁，改善當地交通。