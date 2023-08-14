田尾鄉資源回收場優化落成 處理量增加3倍

彰化縣田尾鄉資源回收貯存場進行優化整修，今天落成啟用，優化後的回收場處理量可增加3倍到每月36公噸，田尾鄉鄉長許淑美表示，田尾鄉配合環保署與縣府垃圾減量政策，連年拿下資源回收績效第一名，也呼籲鄉親一起來配合資源回收，為環保盡心力。

許淑美表示，田尾鄉資源回收貯存場已有16年未再進行整修，原設計量為每月回收處理12公噸回收物，但在公所努力推動資源回收工作，現今每月回收量已達36公噸，資源回收場貯存空間已不敷使用，因此向環保署申請1958萬元補助，加上公所自籌配合款103萬，總經費2061萬，本月完工落成。

今天啟用典禮由許淑美主持，與會來賓包括立委陳素月、環保署資源回收基金管理委員會副執行秘書邱濟民、議員李俊諭、田尾鄉民代表會主席吳俊樑等人與會，並參觀回收場資源回收場進行優化，引進「淨零碳排」及「以人為本」設計，使用再生粒料、LED燈具、引進輸送帶等設計。

許淑美說，以往因回收物過多、及貯存空間不足，回收物都得倒在地上後，隊員得彎腰一個一個撿，既耗時有時又會被割傷，造成清潔隊員常有職業傷害，因此引進回收物輸送帶，用更安全、方便有效率的方式，大幅提高回收分類成效，也讓隊員有更安全、舒適的作業空間。