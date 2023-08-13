參訪顏名宏創作展 史哲：引觀眾回到內心的在地風景

文化部長史哲今日前往台中市纖維工藝博物館參觀「記憶的影子－2023顏名宏創作展」，藝術家顏名宏親自導覽，介紹其以台灣的土地、風景、文化所創作的作品。文化部長史哲表示，顏名宏的作品強調與自然共生，並擅長「以藝術的眼光，將創作化為牽引記憶的絲線」，引導觀眾回到每個人內心的在地風景。

藝術家顏名宏是台中市重要藝術家，現任教於台中教育大學文化創意產業設計與營運學系。他曾參與過高雄捷運橋頭糖廠站、桃園國際機場第二航廈、松山車站等公共藝術設置，為台灣少數專精於藝術與開放空間論述、文化環境美學，更親身實踐與投入台灣公共藝術發展的藝術家。

此次展覽，是顏名宏續返台灣土地種植的文化生成田野之作，以大肚山紅土、嘉南平原割稻的稻稈黑灰、麵粉翻攪成清水麵線的絲語、台東海岸潮間帶地景誌、拆遷左營眷村的家屋構件，以及顏名宏在921大地震時，協助德國救難隊翻譯，搶救東勢、石岡、大雪山林場過程，撿拾聚落民居記事殘片，而轉譯空間線索的藝術裝置。

顏名宏說，展出作品取材自不同地方、家庭、族群的記憶，由藝術家以協力、共在的方式，讓觀眾得以藉由藝術家的作品，看見我們可能容易不經意遺忘，但其實是最熟悉、最感動及深刻的故事。