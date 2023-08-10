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中科台積電2奈米廠生變？中市府：盼勿排擠民生水電

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台積電公司總裁魏哲家（左）2021年率副總王英郎等人，拜會台中市長盧秀燕（右）。圖／台中市政府提供
台積電公司總裁魏哲家（左）2021年率副總王英郎等人，拜會台中市長盧秀燕（右）。圖／台中市政府提供

台積電2奈米在台中的計畫生變？市議員江肇國指出，沒想到最早宣布落腳台中的台積電，在市府消極只想推托中科情況下，也只能把機會讓給別人。他指出，高雄市高度重視、布建半導體園區，但台中市則把責任都推給中科，一個全球都在爭取設廠的企業，看到招商消極，如何信任這座城市可成為他們的後援？請市府正視解決問題。

中市府都發局指出，全案目前市府都市計畫委員會審議階段，因台積電擴建二期後每天用水占全市7%、用電占24%，加上第一期更大量，市府要求中科提出水公司、台電保證書，以免排擠台中民生、工業與農業灌溉需求。市府歡迎台積電擴廠，但須權衡輕重，以市民權益為優先。

江肇國指出，高雄與台中市府，兩邊的態度到底差在哪？高雄市府重視用地取得，全面整治地下水汙染問題，跨局處合作，先報編產業園區，布建完整半導體聚落，讓台積電感受誠意。

反觀台中市府總把台積電設廠的土地問題推給中科管理局。台積電看到台中招商消極，如何信任這座城市可以成為後援？台積電可以帶進數千個工作機會，數千億投資，請台中市府好好正視問題，解決問題。

都發局表示，都市計畫案今年3月13日送台中市都委會審議，委員會把關市民權益及降低環境衝擊，請中科管理局就用水、用電、周邊交通、事業廢棄物等議題，提具體承諾與因應計畫。

都發局指出，此案未來用水、用電部分，預計每天新增用水9.56萬公噸、約占全市7%，預計每日新增用電量925MW（百萬瓦），約佔全市用電量約24%，如加計擴建一期使用量，更凸顯台積電對台中市既有用水、用電的排擠效應。

都發局表示，都審會要求中科取得水公司、台電書面保證，不排擠台中未來民生、工業、灌溉等需求，但未見具體承諾。如有具體因應計畫，將加速辦理，並送內政部都委會續審，早日完成重大開發投資建設案。

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