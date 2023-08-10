世界客博會南投展區開幕 展現硬頸精神災後重建

世界客家博覽會明天登場，南投展區今天開幕，文化局表示，展區呈現水鹿飼養、咖啡、紅茶等產業，還有劇場展示集集大地震後客家族群以硬頸精神重建，並發起國姓搶成功活動。

2023年世界客家博覽會明天至10月15日在桃園市登場，南投縣文化局在博覽會台灣館設置南投縣展區，今天選在南投縣政府大廳舉辦開幕記者會，文化局長林榮森與南投市長張嘉哲、國姓鄉長邱美玲等人一起為展區揭幕，也與來賓體驗製作、品嚐客家點心「牛汶水」。

林榮森致詞表示，南投縣以「客中有客，南投好客氣」為主題打造展區，以「群客力量」、「山中有客」、「返客成主」主軸，講述南投客家族群依山而居，發展出多元的產業及活動，更因匯聚四縣、海陸、大埔、饒平、詔安等客語腔調，而形成南投「客中有客」。

林榮森說，南投展區以手工抄紙如茶渣、竹葉、楮皮麻絲等天然材質打造山景，帶領民眾走入山中看見客家族群依附山林發展的產業經濟；展區互動劇場展示南投客庄受集集大地震後，客家族群以「硬頸精神」重建，並於震後首次發起「國姓搶成功」活動。