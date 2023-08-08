全鄉僅2家診所！線西衛生所新大樓有日照中心進駐 媲美涵碧樓

彰化縣線西鄉靠海線人口約1萬6千多人，醫療資源有限，全鄉只有兩家診所與兩家藥局，居民在醫療上相當依賴衛生所，縣府規劃線西鄉衛生所新建大樓完工，整合日照中心今天舉行開幕典禮，新大樓規劃地上4層，一樓是衛生所健康照護空間，二樓是不老健身房，三樓為日照中心，四樓為老人健康促進空間。

彰化縣長王惠美表示，過去線西衛生所矮舊簡陃，如今整合後，設備新穎完善，也進駐了線西鄉第一家五星級的日照中心，等級媲美日月潭「涵碧樓」。大樓土地原為線西鄉公所持有，加上國民黨部無償提供地上物使用，土地整合完整，才能進行規劃；新建大樓中央衛生福利部補助6300萬元，縣府也自籌700萬元，工程總經費共計7000萬元。

衛生福利部常務次長周志浩今天出席也表示，台灣保健衛生和基層醫療之所以做得很好，就是因為有衛生所，這是台灣的優勢，彰化計畫投資9處衛生所，中央補助約2億8千多萬，包含今天的，有7處衛生所已經做好整合了，剩下3處衛生所，預計9月底要開工，之後也要進行招標與規劃設計。

線西鄉65歲以上老年人口數2782人、老年人口佔17.1%，老年化嚴重，王惠美指出，線西秀和苑日照中心有彰濱秀傳醫療體系專業團隊進駐，可服務40位失能、失智長輩，空間規劃有多功能活動區、運動復能區、開放式廚房，還設有4床日式風格的臨時住宿空間。