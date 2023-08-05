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彰化大城潭墘國小活化 舉辦氣墊嘉年華

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣大城鄉潭墘國小8月起廢校停招，校區轉型為遊學中心總部，縣府昨起舉辦氣墊嘉年華，吸引大小朋友快樂玩水。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉潭墘國小8月起廢校停招，校區轉型為遊學中心總部，縣府昨起舉辦氣墊嘉年華，吸引大小朋友快樂玩水。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大城鄉潭墘國小112學年起停招，引起地方反彈。縣府在潭墘校區成立特色遊學中心總部，一連12天舉辦「FUN暑假氣墊嘉年華」，昨上午開幕後，湧入數百名兒少玩水和闖關。地方期盼建立偏鄉小校特色，活化利用被停招的潭墘國小，也提高已被停招的永光、頂庄國小校區的使用率。

8月1日起停招的潭墘國小，縣府依承諾成立特色遊學中心總部，首波活動主打水上樂園和環保淨零、生態友善耕作3大主題，設置關卡讓兒少闖關兌獎，鄰近的大城、美豐、西港3所國小的親子數百人玩得很開心。

彰化縣教育處表示，潭墘總部的氣墊嘉年華持續到11日，有6大主題遊具，慈濟環保行動車「淨零未來館」昨起到6日開放3天，有7道關卡，闖關成功可獲贈環保智慧筆。

縣府表示，暑假期間安排「莊老師說故事」等4場次假日親子活動，已預約額滿，9月到12月共規畫22場遊學活動，還有「潭情麥麥、墘情藝製」等課程報名熱烈，相關活動可到教育處臉書粉專查看。

地方人士指出，大城鄉最近4年關閉3所小學，希望縣府盡力協助偏鄉小校建立特色，不要輕言廢校；已被廢校的小學除了在潭墘校區辦活動，也要提高永光、頂庄校區的使用率。

教育處長蔡金田表示，縣府編列2700萬元，率全國之先串連海邊、市區、山區學校，成立特色遊學中心，結合各校特色課程、地方文化與觀光產業，規畫在地遊學方案及系列課程，改善學校空間和設備，給學生更多元的學習環境。

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