激流沖垮守城橋墩！埔里眉溪溪水暴漲堤防潰堤 橋面扭曲畫面曝
南投縣埔里鎮下午也驚傳災情，受卡努颱風外圍環流影響，貫穿全鎮的眉溪溪水暴漲，不僅造成觀音瀑布路段堤防潰堤，連接大湳與守城社區的守城橋，也在下午2時許遭沖垮，另外本部溪暴漲造成潰堤，蜈蚣里長也緊急疏散附近居民。
埔里鎮公所指出，卡努颱風外圍環流造成埔里下午下起暴雨，加上仁愛山區驚人雨量，造成流貫埔里鎮的眉溪溪水暴漲，埔霧公路沿途多處落石、泥流橫行，基於民眾安全警方已封鎖埔霧公路，另眉溪溪水暴漲，公所暫時封閉多處橋梁通行；未料下午2時許獲報，眉溪觀音瀑布段堤防遭沖毀，橫跨眉溪的守城橋遭暴漲溪水沖垮，橋梁是連接大湳與守城社區的必經道路，緊急封閉後，所幸無人受災。
蜈蚣里長黃美玉回報指出，本部溪溪水暴漲下午近3時沖垮堤防，早先已緊急疏散附近住戶至蜈蚣社區活動中心避難，另九穹林社區也遭受水災，已緊急將住戶安置在蜈蚣社區活動中心。
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