彰化市延平公園停車場預計9月完工 居民憂遮蔭休息區不足

彰化市延平公園地下停車場2021年底開工，目前工程進度近9成，已進行地上景觀及遊憩設施等工項，居民現已可見相關設施外觀，但縣議員楊子賢、莊陞漢反應這裡缺乏樹蔭，空間大但遮陽與休息地方不足，對此專案管理單位表示，綠色廊道有規畫，會納入意見再進一步加強。

彰化縣府為改善彰化市延平公園、南瑤宮、秀傳醫院及大埔路、中山路商圈周邊停車問題，爭取前瞻基礎建設計畫，核定彰化市延平公園地下停車興建統包工程經費4億3286萬多元，中央與地方各負擔2億多元，縣長王惠美今天進行工程視察，她有信心9月就能如期完工。

王惠美說，未來停車場規畫2層，可提供302席小型停車位、平面層提供268席機車位，公園內也規畫有兒童遊憩區、體健設施、綠蔭大草皮、多功能活動廣場等主題空間，再以環區人行步道與公園步道串連，適合各年齡層民眾。