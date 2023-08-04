溪頭登記免費停車 未成年也申請

南投鹿谷溪頭自然教育園區8月起停車改為電子化收費，提供鹿谷鄉親每人可登記1輛車免費停車的福利，溪頭園區管理單位台大實驗林管理處發現，3天湧入700多人登記，連未成年的幼童都登記申請，恐排擠一般民眾停車；承攬電子收費的廠商表示，不排除有人鑽漏洞借牌登記，若亂象無法解決，不排除解約撤離。

台大實驗林指出，溪頭第一停車場有650個小型車位、70個大型車位，第二、三停車場分別有89、49個停車位，過去實施人工收費數十年，前年8月間建置電子化停車收費設施，並先在第二、三停車場試辦。

溪頭8月起全面電子化收費，採車牌辨識、以小時計價；目前第一停車場仍屬試辦，8月15日起恢復公告收費標準，小型車每小時50元、當日最高180元，大型車當日最高250元。

鹿谷鄉民爭取停車優惠，台大實驗林同意第一停車場15日起電子收費後，鹿谷鄉民每人1車為限，登記可享免費停車優惠，沒想到開放第3天，已有700多人登記，超過第一停車場現有的650個格位；營運單位表示，如果鄉民同時來停車，會排擠其他遊客的停車權利，不排除有人鑽漏洞借牌登記。

台大實驗林表示，登記人數太過踴躍，將與鄉公所、營運廠商討論免費停車的辦法，等鄉民登記完成後，將觀察首月停車狀況再重新檢討，鼓勵遊客使用大眾運輸工具上山，避免交通壅塞、停車排隊，達到淨零排碳及綠色旅遊的目標。