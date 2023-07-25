綠批中捷事件市府調查報告推諉肇因 中市：運安會公布

中捷事件市府調查報告今出爐，民進黨市議員黃守達批，距離市府於交通地政委員會承諾報告時限，已過了50天，但報告依舊老調重談，推諉塞責。交通局長葉昭甫表示，市府以負責任態度，回應議員要求，也會配合檢調單位與運安會調查，早日釐清事故原因與責任。

黃守達指出，近百頁的調查報告，多數都是之前已經反覆提及的內容，民眾最關注的事故發生原因及責任歸屬，卻僅簡單表示依運輸事故調查法第8條規定，將統一由運安會發布。

黃守達強調，該法條同時也述明「涉及其他有關機關權限者，不在此限」運安會的調查報告本也不以咎責為目的。無論如何，台中市府對於所應負起的政治責任都不應拿運安會出來當擋箭牌。

黃守達也要求，對於意外發生後，他曾在議會建議市府制定的「強化鄰接交通要衝之建築工程及營繕工程施工管理作業要點」要加速腳步；中捷的相關精進作為與宣導也應反覆進行檢討與落實，安全永遠應該是公共設施的第一要件。

「調查要求詳實，絕無拖延。」葉昭甫說，該報告涉及範圍廣泛，且需配合近期各項作業，持續更新進度並力求完善，市府基於負責態度，依市議會決議，於26日前送達議會交通地政委員會，及調查專案小組各議員，無藉故拖延。