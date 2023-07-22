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彰化很難玩？日本踩線團走4景點翻轉彰化印象
今年首屆台灣500碗小吃指南的榜首由彰化縣業者掄魁，凸顯彰化縣人文及飲食的特色，彰化縣政府攜手觀光旅遊業者積極推廣彰化觀光，今天迎來今年第五個外國觀光團，日本旅行業協會JATA中四國支部7名成員遊賞彰化精華景點，縣府期待配合建縣300年打響國際知名度，洗刷「彰化很難玩」汙名。
縣政府今年2月迎來新加坡250位國外旅客及日本「愛知國際文化交流財團法人」成員，4月歐洲踩線團來訪，5月台灣國際郵輪協會及相關旅行社代表走訪彰化，交通部觀光局大阪辦事處和華航力邀日本旅行業協會JATA中四國支部到彰化踩線，今天縣長王惠美前往龍山寺歡迎他們來訪並致贈伴手禮，爭取日本旅行社帶團來彰化縣觀光旅遊。
「一府、二鹿、三艋舺。」王惠美說，彰化不僅是農業大縣也是產業大縣，擁有豐富人文資產及美食小吃，「富過三代始知吃穿」，今年首屆台灣500碗小吃指南的榜首由彰化縣業者掄魁，縣內還有全台唯一的海牛文化、最大的開放花園田尾公路花園、15家觀光工廠、26家休閒農場、16家工藝之家及4名人間國寶，由此可見彰化人文底蘊豐厚，都是非常值得包裝規畫設計遊程推薦給國際友人到彰化一遊。
日本旅行業協會JATA中四國支部支部長時永幸雄、副支部長佐々木伸二、副支部長阿比留真二、副支部長濱口剛、總務廣報委員長植田伸幸、廣島地區委員長増本義伸、事務局長橋村秀樹，組成日本旅行業協會中四國支部7人踩線團，參觀亞洲唯二的百年彰化扇形車庫、建造一甲子的彰化地標八卦山大佛，隨後前往百年古剎龍山寺觀賞宗教建築之美，再遊逛鹿港老街看老屋、嘗小吃，認為彰化有旅遊潛力。
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