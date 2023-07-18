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中部血庫拉警報！放暑假+鬼月禁忌 A型僅剩3.5天最缺

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中捐血中心統計，中部血庫今天A型血僅剩3.5天，處於急缺狀態。圖／台中捐血中心提供
台中捐血中心統計，中部血庫今天A型血僅剩3.5天，處於急缺狀態。圖／台中捐血中心提供

中部血庫拉警報，受暑假、天候不穩定，加上緊接著農曆7月（俗稱鬼月）即將到來，有的民眾忌諱在鬼月開刀，提早安排手術，用血量上升，台中捐血中心統計，今天血庫僅剩4.3天，低於7天安全庫存量，尤以A型僅剩3.5天最缺，急需民眾捐血協助。

台中捐血中心說，中部血庫每天供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院共1800袋，從6月中梅雨季後，血庫都處於短缺情況，加上連日高溫、天雨天候不穩定，民眾出門旅遊多，影響捐血意願，使得近期捐血量均未達預期，加上農曆七月前有民眾提早動手術，用血量增加等，對血液庫存更是雪上加霜，各種血型均未達7天安全庫存量，嚴重短缺。

台中捐血中心統計，今天下午，中部血庫A型血剩3.5天急缺，B型血4.9天偏低，O型血4.1天偏低，AB型血剩6.1天偏低，都低於7天的安全庫存量。

後憲企業集團慶祝12周年慶，今在台中市西屯區集團總部前舉辦公益捐血活動，除了準備豐富精美贈品，並結合國防部台中市後備指揮部、台中憲兵隊、消防局等相關單位共襄盛舉，捐血站旁開設國軍人才招募宣導服務站，鼓勵青年踴躍加入國軍行列、消防安全知識宣導。

後憲企業集團董事長林暉智說，他在軍旅服務20多年，退伍後憑藉著在部隊中所獲得的警衛專業創業，為回饋社會，去年周年慶起在集團總部前辦捐血活動，今天有嶺東科技大學EMBA校友會、上好生醫科技公司、永慶不動產逢甲福興店、鐵木家等多家優質企業協辦響應。

台中捐血中心呼籲，民眾能踴躍至各捐血地點捐血，尤其是暑假期間，如果年滿17歲符合捐血條件的學生可以踴躍來捐血，以紓解血液短缺的情況。

固定捐血地點與巡迴車資訊

https://www.blood.org.tw/Internet/blood_map/calendar.aspx?site_id=4

後憲企業集團今在台中集團總部前舉辦公益捐血活動，吸引台中憲兵隊、消防局、國防部台中市後備指揮部等單位共襄盛舉。記者趙容萱／攝影
後憲企業集團今在台中集團總部前舉辦公益捐血活動，吸引台中憲兵隊、消防局、國防部台中市後備指揮部等單位共襄盛舉。記者趙容萱／攝影
後憲企業集團今在台中集團總部前舉辦公益捐血活動，吸引台中憲兵隊、消防局、國防部台中市後備指揮部等單位共襄盛舉。記者趙容萱／攝影
後憲企業集團今在台中集團總部前舉辦公益捐血活動，吸引台中憲兵隊、消防局、國防部台中市後備指揮部等單位共襄盛舉。記者趙容萱／攝影
後憲企業集團今在台中集團總部前舉辦公益捐血活動，吸引台中憲兵隊、消防局、國防部台中市後備指揮部等單位共襄盛舉。記者趙容萱／攝影
後憲企業集團今在台中集團總部前舉辦公益捐血活動，吸引台中憲兵隊、消防局、國防部台中市後備指揮部等單位共襄盛舉。記者趙容萱／攝影

捐血中心 庫存 鬼月

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