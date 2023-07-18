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全國城隍爺 29日埔里會師

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
「全國城隍大會師」29日在埔里瀛海城隍廟登場，各地陣頭將湧入祈福遶境。本報資料照片
「全國城隍大會師」29日在埔里瀛海城隍廟登場，各地陣頭將湧入祈福遶境。本報資料照片

南投埔里瀛海城隍廟是當地重要信仰中心，農曆6月15日城隍爺誕辰前夕舉辦遶境、法會祝壽，今年成功爭取到「全國城隍大會師」，29日至8月1日登場，全國42尊城隍爺及特色陣頭將齊聚埔里拚場祈福，帶動宗教文化觀光人潮。

埔里瀛海城隍廟管委會指出，建廟至今176年，城隍廟屬於南投重要的城隍信仰中心，921地震時震毀，廟方及各界善士奔走下，2017年重建完工，安座大典時，城隍爺神像竟悄悄流下眼淚，成為地方傳奇。

「全國城隍大會師」今年在埔里舉行，全國城隍廟聯誼總會長詹鈴權說，城隍會師活動是全國性的城隍文化祭，也是民俗宗教的年度盛會，可望帶動各地信徒與觀光人潮。

南投副縣長王瑞德說，城隍信仰是民間重要習俗，城隍大會師各地神明郡守到南投聚會，特色陣頭也會齊聚埔里遶境，一起為南投及台灣土地祈福。

立委馬文君說，疫情後需要重振地方景氣，將民俗宗教盛會結合地方觀光，吸引城隍信眾到南投參香祈福，同時到南投旅遊消費，可帶動旅遊與整體經濟。

埔里瀛海城隍廟主委、副議長潘一全說，全國城隍大會師29日登場，當天在埔里仁愛公園舉行群星藝文晚會，歌手蔡小虎、龍千玉、洪榮宏、秀蘭瑪雅、張秀卿等接力演出。

30日42間廟宇城隍尊神、將爺及特色陣頭等，將共同祈福遶境，現場預計湧入上萬人。

埔里 南投 城隍廟

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