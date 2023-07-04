紅龍果盛產 來彰化看紅白評鑑還可夜宿看燈海

彰化縣是全台紅龍果最大產區，目前正值盛產期，彰化縣廣邀全縣紅肉及白肉紅龍果舉辦「紅白評鑑」，除提升品質外，並協助行銷。王惠美表示，彰化優質紅龍果，營養豐富，不但平價且品質優良，歡迎大家多多採購。

縣長王惠美說，彰化縣紅龍果種植面積約467公頃，其中二林鎮295公頃最多，密度及生產量也是全國鄉鎮之冠。自2011年開始就舉辦 紅龍果評鑑競賽，透過這項評鑑，提升了紅龍果品質，也有利於行銷，今年7月11日更將擴大評鑑，將有來自全縣紅肉及白肉紅龍果各60組，共計120組優秀的農民參賽。

王惠美指出，紅龍果富含維生素、甜菜苷素、花青素、葉酸及膳食纖維等，有養顏美容、抗氧化及助益消化等效果，白肉種清脆甘甜，紅肉種細緻多汁甜度高，鮮食或飲品皆具不同風味，也可以製作蛋糕、麵包等甜點。

王惠美感謝二林鎮公所及農會積極用心推廣，連續五年進軍台北微風超市辦理展售活動，今年5月更與日本島根縣雲南市簽訂合作備忘錄，為二林紅肉紅龍果建立果乾銷日的創舉，提高產值與競爭力。