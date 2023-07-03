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中央擴大租金補貼下調18歲 蔡培慧與竹山鎮長在夜市擺攤宣導

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
300億元中央擴大租金補貼於今天正式起跑，竹山鎮長陳東睦今晚將與立委蔡培慧一同在夜市擺攤宣導申請。圖／蔡培慧提供
300億元中央擴大租金補貼於今天正式起跑，竹山鎮長陳東睦今晚將與立委蔡培慧一同在夜市擺攤宣導申請。圖／蔡培慧提供

300億元中央擴大租金補貼於今天正式起跑，符合條件者每月最高可領1萬1200元，竹山鎮長陳東睦今晚將與立委蔡培慧一同在夜市擺攤，親自協助民眾申請，強調今年度租金補貼2.0將不再訂定申請期限，採隨到隨辦，18歲就能申請，也不需提供房東資料。

立委蔡培慧表示，去年租金補貼開辦後，中央隨即修正政策缺失，今年度申請者只要附上租約，且舊租戶只需補上新契約就可延續補貼，服務團隊從7月1日就在名間夜市擺攤宣傳，今晚更從竹山、水里、鹿谷等地為鄉親申請租補助，讓鄉親可以受惠，並理解善用政府美意。

竹山鎮長陳東睦指出，很高興有中央的支持，使年輕族群減輕生活的壓力，對鄉下外出求學、求職的新鮮人，都有一定程度的幫忙，更對外地來到竹山工作的青年朋友也有大大的助益。

陳東睦說，今晚是竹山鎮的星期一夜市，自己會和立委蔡培慧一同擺攤直面鎮民，將好消息告訴民眾，藉此推廣申辦內容，宣導申請年齡已下修至18歲，代表大一新生就能申請，申辦時程更有彈性外，減輕年輕人的租屋壓力，符合條件者每月最高可領1萬1200元。

300億元中央擴大租金補貼於今天正式起跑，竹山鎮長陳東睦今晚將與立委蔡培慧一同在夜市擺攤宣導申請。圖／蔡培慧提供
300億元中央擴大租金補貼於今天正式起跑，竹山鎮長陳東睦今晚將與立委蔡培慧一同在夜市擺攤宣導申請。圖／蔡培慧提供

租金補貼 陳東睦 夜市

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