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彰化老屋補助申請再延到9月底 鼓勵青創活化營造特色

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣文化局為鼓勵私有老屋活化再利用，圖為鹿港鎮力野茶陶所。圖／彰化縣文化局提供
彰化縣文化局為鼓勵私有老屋活化再利用，圖為鹿港鎮力野茶陶所。圖／彰化縣文化局提供

彰化縣文化局為鼓勵私有老屋活化再利用，辦理「歷史老屋活化再利用補助計畫」，彰化縣長王惠美表示，補助金額最高50萬元，原申請日期到6月底，再延長到9月底，老屋活化也可做為青創園地，帶動地方發展，提供社區服務。

文化局長張雀芬表示，「彰化縣歷史老屋活化再利用補助計畫」小型修繕補助比例最高為50%，補助金額最高50萬元，補助項目包含「小型修繕類」及「文化經營類」，「文化經營類」申請者需於歷史老屋從事經營包括文化藝術、公共事務、公開展覽等，還可申請每月5千元補助。

彰化縣近年不少創業青年利用申請老屋活化補助經費，整修自宅或租賃的老屋創業，甚至成為在地觀光名店，田中鎮女人香臭豆腐店負責人黃小莉在老屋賣的是傳統美食臭豆腐，還將店內佈置成小藝廊，甚至結合新住民老師亞洲鄉村廚房課程教民眾做越南、印尼、泰國、日本等國家傳統美食。

女人香臭豆腐店現在已成為不少旅遊電視節目採訪對象，黃小莉說，她申請的是文化經營類租金補助，已申請二年，她對老屋情有獨鍾，希望能讓老屋活化有更多可能性，但對於青創者而言，要在老屋營業，也得先投入老舊管線等設施更換等，租金補助也能減輕創業的壓力。

留學英國的青創青年楊雅婷則是利用彰化縣「歷史老屋活化再利用補助計畫50萬元，及彰化縣青年創業獎勵補助30萬元，將彰化市傳統三民市場內老屋改造，成立「巷弄長壽」， 成為別緻的老屋咖啡館，還提供給慢飛天使在店內實習機會， 讓屋主原本已荒廢的老屋能再活化。

「小型修繕類」補助以恢復老屋原貌工項為原則，如結構補強、屋頂防水、內部地坪整修、天花板裝修、內部牆面裝修、內部地坪裝修及必要之機電設施等，並可包含規劃設計費用。但不含裝潢、新建、改建及擴建。

張雀芬說，盼能結合公、私部門力量，合作推動歷史老屋修繕及創意經營，振興地方文化藝術與活絡產業經濟，一起讓老屋風華再現，重修舊好。

彰化縣文化局為鼓勵私有老屋活化再利用，圖為溪湖鎮滴答咖啡。圖／彰化縣文化局提供
彰化縣文化局為鼓勵私有老屋活化再利用，圖為溪湖鎮滴答咖啡。圖／彰化縣文化局提供
彰化縣文化局為鼓勵私有老屋活化再利用，圖為彰化市咖啡火因。圖／彰化縣文化局提供
彰化縣文化局為鼓勵私有老屋活化再利用，圖為彰化市咖啡火因。圖／彰化縣文化局提供
彰化縣文化局為鼓勵私有老屋活化再利用，圖為二水鄉齊造園。圖／彰化縣文化局提供
彰化縣文化局為鼓勵私有老屋活化再利用，圖為二水鄉齊造園。圖／彰化縣文化局提供
彰化縣文化局為鼓勵私有老屋活化再利用，圖為彰化市品．茗茶丘好。圖／彰化縣文化局提供
彰化縣文化局為鼓勵私有老屋活化再利用，圖為彰化市品．茗茶丘好。圖／彰化縣文化局提供
彰化縣文化局為鼓勵私有老屋活化再利用，圖為鹿港鎮長源醫院。圖／彰化縣文化局提供
彰化縣文化局為鼓勵私有老屋活化再利用，圖為鹿港鎮長源醫院。圖／彰化縣文化局提供
「巷弄長壽」是利用縣府老屋與青創補助，在彰化市傳統三民市場內改造的老屋咖啡館，並結合其他創業青年共享空間，一起營造老屋青創園地。記者林宛諭／攝影
「巷弄長壽」是利用縣府老屋與青創補助，在彰化市傳統三民市場內改造的老屋咖啡館，並結合其他創業青年共享空間，一起營造老屋青創園地。記者林宛諭／攝影
田中鎮女人香臭豆腐店將老屋佈置成小藝廊，甚至結合新住民老師開亞洲鄉村廚房課程。圖／彰化縣文化局提供
田中鎮女人香臭豆腐店將老屋佈置成小藝廊，甚至結合新住民老師開亞洲鄉村廚房課程。圖／彰化縣文化局提供
「巷弄長壽」是利用縣府老屋與青創補助，在彰化市傳統三民市場內改造的老屋咖啡館，並結合其他創業青年共享空間，一起營造老屋青創園地。記者林宛諭／攝影
「巷弄長壽」是利用縣府老屋與青創補助，在彰化市傳統三民市場內改造的老屋咖啡館，並結合其他創業青年共享空間，一起營造老屋青創園地。記者林宛諭／攝影

老屋 創業

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