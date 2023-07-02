自行車文化探索館3周年全新策展 還辦自行車夏令營

由巨大集團（捷安特）在台中市成立的自行車文化探索館七月滿3周年，館方為此籌畫全新的主題展區「World Bicycle Relief」，並與捷安特自行車共同主辦的「自行車小小推廣員夏令營」，邀請民眾一起探索自行車背後的力量。

自行車文化探索館是全球第一座透過互動科技與工藝美學讓民眾探索自行車世界的博物館，館內珍藏多輛古董自行車、裝置藝術、動態影像，以及多樣體驗設施，介紹自行車多元樣貌與文化發展，期望參觀者藉由親身體驗，開啟對自行車世界的嶄新視野與無限想像。

探索館人員說，World Bicycle Relief（WBR）是一個非營利組織，成立於南亞海嘯剛發生不久的2005年，致力透過提供自行車來改善世界上最貧困地區的生活，讓孩子們可以輕鬆上學、醫護人員可以更快地抵達偏遠地區、農民可以運送更多的貨物，從而改善窮人的生活，不會因為距離而形成障礙；每一位小朋友、每一個人，都能成為推動這世界前進的種子。

自行車文化探索館特別在未來展廳策展這別具意義的WBR計畫，即日起開放民眾入場參觀。同時，為了慶祝場館成立3周年，首度與捷安特自行車攜手合作，加碼推出「自行車小小推廣員」夏令營，要帶領小朋友度過一個充實的暑假。

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