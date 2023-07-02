快訊

新冠疫情淡去…奇癢皮膚病卻激增 專家懷疑打疫苗有關

MLB／張育成連兩天復健賽照計畫 加了守備無失誤

金曲34／評審團主席陳建騏還原「艾怡良出包」幕後實況 認簽名太大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自行車文化探索館3周年全新策展 還辦自行車夏令營

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
洋基退役球星李維拉（右）日前來台時曾參訪自行車文化探索館未來廳。圖／自行車文化探索館提供
洋基退役球星李維拉（右）日前來台時曾參訪自行車文化探索館未來廳。圖／自行車文化探索館提供

由巨大集團（捷安特）在台中市成立的自行車文化探索館七月滿3周年，館方為此籌畫全新的主題展區「World Bicycle Relief」，並與捷安特自行車共同主辦的「自行車小小推廣員夏令營」，邀請民眾一起探索自行車背後的力量。

自行車文化探索館是全球第一座透過互動科技與工藝美學讓民眾探索自行車世界的博物館，館內珍藏多輛古董自行車、裝置藝術、動態影像，以及多樣體驗設施，介紹自行車多元樣貌與文化發展，期望參觀者藉由親身體驗，開啟對自行車世界的嶄新視野與無限想像。

探索館人員說，World Bicycle Relief（WBR）是一個非營利組織，成立於南亞海嘯剛發生不久的2005年，致力透過提供自行車來改善世界上最貧困地區的生活，讓孩子們可以輕鬆上學、醫護人員可以更快地抵達偏遠地區、農民可以運送更多的貨物，從而改善窮人的生活，不會因為距離而形成障礙；每一位小朋友、每一個人，都能成為推動這世界前進的種子。

自行車文化探索館特別在未來展廳策展這別具意義的WBR計畫，即日起開放民眾入場參觀。同時，為了慶祝場館成立3周年，首度與捷安特自行車攜手合作，加碼推出「自行車小小推廣員」夏令營，要帶領小朋友度過一個充實的暑假。

www.cyclingmuseum.com.tw

自行車文化探索館是全球第一座透過互動科技與工藝美學讓民眾探索自行車世界的博物館。圖／自行車文化探索館提供
自行車文化探索館是全球第一座透過互動科技與工藝美學讓民眾探索自行車世界的博物館。圖／自行車文化探索館提供
自行車文化探索館即七月暑假開始，迎接三歲生日。圖／自行車文化探索館提供
自行車文化探索館即七月暑假開始，迎接三歲生日。圖／自行車文化探索館提供

自行車 台中市 夏令營

延伸閱讀

大稻埕夏日節登場 北市警提醒將水門管制

電動輔助自行車取得「閃電標章」？公平會開罰

大稻埕夏日節煙火秀為期51天 交通管制看這裡

美利達：客戶庫存消化優於預期 盼第3季底解除壓力

相關新聞

台中義交跳蚤市場擺攤謀生 遇祝融燒光陷困境分局來助

台中市北屯區的跳蚤市場上月初遇到火警，火勢延燒十多個攤位，其中在該處擺攤謀生的張姓男子，也擔任第二警分局北區義交中隊的義...

自行車文化探索館3周年全新策展 還辦自行車夏令營

由巨大集團（捷安特）在台中市成立的自行車文化探索館七月滿3周年，館方為此籌畫全新的主題展區「World Bicycle ...

讓你找工作更順利！中市舉辦履歷優化競賽 還送Apple watch

台中市政府勞工局為讓青年畢業順利接軌就業，除提供履歷健診服務，幫助社會新鮮人及早掌握正確的履歷撰寫技巧外，今年舉辦第三屆...

鼓勵打疫苗預防新冠肺炎 中市民明起天天可預約

台中市衛生局上午說，COVID-19疫情仍處高原期，接種疫苗可降低感染、重症及死亡風險，為鼓勵民眾施打，原本「台中市政府...

總統教育獎得獎志工李鳳珠經天災家毀、女兒失蹤 談正面人生

台中市東勢警分局志工李鳳珠獲得總統教育獎志工殊榮，她日前到東勢分局永源派出所分享自己人生故事，她經歷兩次不順利婚姻，丈夫...

南投縣柑橘災損 7月10日前受理現金救助

南投縣中寮鄉、國姓鄉是珍珠柑、砂糖橘主要產地，種植面積約170公頃，今年2、3月因為乾旱造成兩項作物受損，經農委會公告「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦