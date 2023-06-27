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開電動車上合歡山甭怕沒電 全台最高快充站啟用

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
退輔會清境農場在青青草原前設置6座充電樁，成為「全台海拔最高的快充站」。圖／清境農場提供
退輔會清境農場在青青草原前設置6座充電樁，成為「全台海拔最高的快充站」。圖／清境農場提供

南投仁愛清境、合歡山是熱門景點，但高山地區充電樁數量有限，電動車主難免擔心上山會有電力不足的問題，為解決遊客車輛充電問題，並響應淨零碳排政策，退輔會清境農場在青青草原前設置6座充電樁，成為「全台海拔最高的快充站」。

清境農場指出，政府推動淨零碳排政策，電動載具（EV）發展成為減碳及能源轉型的重要指標，不少民眾為響應環保節能改駕駛電動車，只是要開電動車上山，難免會有里程焦慮，也影響民眾「棄油就電」意願。

為解決電動車在高山充電問題，響應並朝著2050全球淨零排放目標努力，該農場於今年2月在國民賓館設置2座充電樁，但因數量有限，近期再與國內電動充電樁廠商合作，於青青草原入口處共同設立「全國海拔最高快充站」，並已啟用。

清境農場場長林中行說，青青草原新設置6座充電樁，其中4座為快速充電樁，1小時內就可充電達80%，民眾未來要從清境上合歡山、武嶺或前往花蓮、埔里等地，都能充飽電再上路，將能有效緩解開電動車到清境的遊客的里程焦慮。

清境農場也建議遊客，民眾再等待車輛充飽電的同時，也能利用時間到青青草原踏青，與可愛的綿羊互動，也幫自己充電；而為配合2023清境農場夏季牧場大遊行活動，電動車充電站廠商也將提供充電相關優惠，詳見星舟快充臉書專頁。

清境農場 合歡山 武嶺

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