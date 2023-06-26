端午連假144萬人次湧入台中 一中商圈近25萬人次訪居冠

端午四天連假落幕，不少民眾趁著晴空萬里的天氣出外踏青旅遊。中市府以台中34處知名景點，透過電信數據統計，共有144萬人次、創造近30億觀光產值；其中「一中商圈」最熱門，共累積24.8萬人次到訪，其次包含麗寶樂園、后豐鐵馬道及審計新村，皆累計破10萬人次。

觀旅局長陳美秀指出，台中市地理位置居中，交通方便，更有許多魅力景點，自連假第一天起，各景點及商圈就逐漸湧入觀光人潮和車潮，連假4天主要遊憩點，共累積人潮達140萬人次。

觀旅局統計，一中商圈為最多人次造訪景點，共累計24.8萬人次；觀旅局分析，一中商圈補習班林立，也吸引包含彰化、南投等學生，即便擺脫就學環境後，也會到商圈遊憩採購。

觀旅局說，一中商圈學生、年輕客群多，且女性旅客較男性旅客多一成，商圈產品新潮、經濟實惠，且鄰近中友百貨、台中火車站，除本地遊客外，也吸引外地遊客，故造訪人次在台中景點穩定領先。

陳美秀補充，草悟道周邊，因匯聚國立台灣美術館、審計新村、綠光計畫、Park2草悟廣場，成為遊客及網紅打卡熱點；隨運動風氣盛行，東豐自行道綠廊、后豐鐵馬道等自行車道，吸引大量遊客騎乘單車。

炎炎夏日，可以戲水的中科公園、麗寶樂園渡假區等，也吸引許多遊客攜帶全家大小，一同戲水消暑，共享歡樂時光。6月的海風漸漸和緩，高美濕地開始聚集喜歡生態濕地及夕陽風車的民眾；另大坑、谷關、梨山等山區景點，也成民眾休憩避暑好處所。