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台中名店節開跑 消費滿額有機會抽50萬現金

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中名店協會今年邁入20周年，結合即將到來的台中市購物節，宣布「台中名店節」即日起開跑，推出百萬現金和多款優惠券免費領取。記者余采瀅／攝影
台中名店協會今年邁入20周年，結合即將到來的台中市購物節，宣布「台中名店節」即日起開跑，推出百萬現金和多款優惠券免費領取。記者余采瀅／攝影

台中名店協會今年邁入20周年，結合即將到來的台中市購物節，宣布「台中名店節」即日起開跑，推出百萬現金和多款優惠券免費領取。台中名店協會表示，即日起至9月24日，民眾到30多家參與活動店家消費，只要符合各店消費條件，即可獲得對獎券，有機會獲得50萬現金。

台中名店協會2003年由創會長、上品寢具董事長黃賀明，邀請45家台中地區優秀商家和店家共同創立，台中名店協會逐漸發展壯大，吸引越來越多的商家加入，會員商家已達百家，協會成員們致力提升店家的專業素養和經營水平，透過合作和交流分享彼此的經驗和資源。

為促進台中地區的消費繁榮，台中名店協會13年前開始舉辦「台中名店節」，活動即日起至9月24日，今年推出百萬對獎和百項電子優惠券，供會員免費領取。

台中名店協會長陳來表示，民眾到30多家參與活動店家消費，只要符合各店消費條件，即可獲得對獎券。第一次對獎時間為今年7月25日統一發票開獎之特別獎，第二次對獎時間為今年9月25日，末6碼相同即可獲得「現金50萬元」；末5碼相同者，可獲得iPad第10代（10.9吋）1台，詳細兌獎事宜，以協會公告為主。

台中名店協會今年邁入20周年，結合即將到來的台中市購物節，宣布「台中名店節」即日起開跑，推出百萬現金和多款優惠券免費領取。記者余采瀅／攝影
台中名店協會今年邁入20周年，結合即將到來的台中市購物節，宣布「台中名店節」即日起開跑，推出百萬現金和多款優惠券免費領取。記者余采瀅／攝影

統一發票 素養 台中市

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