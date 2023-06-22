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中彰投敬老、長青卡 下月起可搭火車

聯合報／ 記者陳秋雲江良誠劉明岩／連線報導
台中市長盧秀燕（中）昨天宣布，台中敬老愛心卡，7月1日起可搭乘台鐵，單趟補助30點。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（中）昨天宣布，台中敬老愛心卡，7月1日起可搭乘台鐵，單趟補助30點。記者陳秋雲／攝影

台中、南投敬老愛心卡及彰化長青幸福卡持卡人，從7月1日起，可以搭火車了。台中、彰化每趟補助上限均是30點，起訖點其中一站都要在各自境內，只有台鐵集集支線的南投，更為大方，每趟次補助150元，不限起訖點。  

為因應這項措施，台鐵需在各車站設置「地方社福卡」專用通道進出站，目前已在台北、新北、桃園、苗栗、台中、彰化、南投、嘉義縣、市及屏東等10個縣市裝設讀卡機，可持卡搭乘火車，但不包括觀光列車、團體列車、太魯閣普悠瑪列車、3000型自強號（騰雲號）及其他台鐵指定列車。

台中市持敬老愛心卡的65歲長者共48萬人，市長盧秀燕說，持卡長輩搭台鐵有半價優惠，7月1日起，持敬老愛心卡市民搭台鐵，單趟補助上限30點，即可用60元，補助額度足夠從台中搭到苗栗或彰化，在儲值1000元以內不限趟次搭乘，如車資超過補助上限，將從自費加值現金錢包扣款。

彰化縣長王惠美說，彰化縣65歲以上長輩每月都有1000元額度的長青幸福卡可以使用，目前已發卡14萬張，從7月1日起，持長青卡搭乘台鐵，起站或訖站其中一站必須為彰化縣境內車站，每趟次補助社福點數30點（1點1元），在彰化境內自彰化站到二水站共47元，折抵30元，節省許多。

南投敬老愛心卡7月1日起，開放搭乘台鐵，有7萬多名長者和身心障礙者受惠。因南投縣僅有集集支線，為讓民眾使用敬老愛心卡更便利，擴大開放民眾搭乘台鐵不限制起訖站點，每趟次最高補助150元，由每月補助1000點元支應，超出部分需由民眾儲值電子錢包扣款。

台鐵 愛心 觀光列車 集集 普悠瑪 太魯閣 盧秀燕 王惠美

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