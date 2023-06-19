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打破南投觀光旅館全國最貴印象 業者中繼鄉鎮旅館迎客

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
旅宿業者打造新的集集鐵道行旅主題旅館，以台鐵藍皮解憂號、普悠瑪號車廂為設計概念，迎接旅客小鎮觀光。記者黑中亮／攝影
旅宿業者打造新的集集鐵道行旅主題旅館，以台鐵藍皮解憂號、普悠瑪號車廂為設計概念，迎接旅客小鎮觀光。記者黑中亮／攝影

打破交通部觀光局比較各縣市觀光旅館平均房價，南投縣是全國榜首的印象，南投旅宿業者表示，最貴的房間只在日月潭環湖景點及溪頭森林區，但對於中繼景點如集集、水里、南投、草屯地區的房價都不是很高，不但可供國旅遊客評價選擇外，甚至未來也歡迎陸客團的平日入住，增加地方觀光收入。

日管處指出，日月潭水位回升以來，美麗的湖光山色美景，直接帶動國內外遊客的回流，特別是大型遊覽車的數量明顯增加，水上觀光船的班次也頻繁起來，端午連假期間，據統計各大飯店的面湖房間幾乎全部客滿，而各旅宿訂房率也達八九成，大都是國旅客人及國際觀光客。

南投縣旅館公會名譽理事長林志穎表示，日前媒體報導南投縣平均房價觀光旅館元、超過1.6萬、旅館業3832元，是全國最貴的縣，其實遊客只要用心去做功課，就會發現南投縣不是像外界傳的那麼貴，但非特定假日的著名風景區，房價絕對不會是這樣失衡，未來若開放陸客團入境，將是業者的一道曙光。

以集集為例，同樣是著名的觀光小鎮，觀光內容及景點交通充足，是非常適合做為觀光旅遊的中繼站，第二天前溪頭、杉林溪，或是車埕、水里、日月潭等景點，都是最佳的休憩點，且房價適中，是前往南投縣觀光的好去處；近來業者更斥資在集集、水里重新打造新的中型旅館，價位更是親民。

看準未來商機，旅宿業者打造新的主題旅館如集集鐵道行旅，以全部台鐵藍皮解憂號普悠瑪號車廂為設計概念，水里則有麗寶新創「福容徠旅」養生品牌，未來待集集支線復駛後，吸引遊客前來安排兩天一夜的鐵道之旅，恢復小鎮榮景。

旅宿業者打造新的集集鐵道行旅主題旅館，以台鐵藍皮解憂號、普悠瑪號車廂為設計概念，迎接旅客小鎮觀光。記者黑中亮／攝影
旅宿業者打造新的集集鐵道行旅主題旅館，以台鐵藍皮解憂號、普悠瑪號車廂為設計概念，迎接旅客小鎮觀光。記者黑中亮／攝影

南投 集集 日月潭

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