影／台鐵首批R200型柴電機車運抵台中港 預計7月見面會

台鐵新購首批R200型柴電機車2輛，從西班牙由巴拿馬籍博斯普魯士公路號汽車船首次運抵台中港，靠泊八Ａ碼頭卸貨，今天由2輛大型拖車拖至台中港二號碼頭卸上鐵道，送往彰化機務段整備，今天到港2輛車號編碼為R201及R202，預計7月辦理新車見面會，正式展示國人眼前，同時開始新車試運轉測試作業，未來將投入貨運列車運用。

台鐵局新購R200型柴電機車共計採購34輛，立約商為瑞士施泰德公司，車輛長度20公尺，重量96公噸，紫電機車是台鐵局委託施泰德鐵路製造幹線用大型柴電機車，也是台鐵首款購入歐系高性能柴油機車，將在試車完成後投入營運。

台鐵局指出，台鐵車輛汰舊換新，斥資55億7893萬元新購R200型柴電機車34輛，最高速度為每小時120公里，今天到港2輛，預計7月辦理新車見面會。