懷疑戽斗臉讓她求職不順 女子矯正後果然順利找到工作

1名22歲女子大學畢業後求職困難，懷疑和自己的戽斗臉有關，決定接受正顎手術。醫師檢查發現她「美觀線」的下巴處突出多達1公分，確診為「骨骼性第三級咬合不正」(俗稱戽斗)，經安排齒顎矯正合併正顎手術後，大幅改善整體臉部線條，讓她有了自信，後來也順利找到工作。

亞洲大學附屬醫院口腔外科醫師陳彥綦說，正顎手術主要是協助矯正咬合不良，並調整臉型及增進美觀，除了常見的矯正功能(包括戽斗、小下巴、歪臉)之外，也會應用於治療顏面創傷、唇顎裂以及睡眠呼吸中止症等範疇。

如何判斷是否需要矯正？陳彥綦說，可從「美觀線」作為標準。也就是從鼻子的最前端與下巴最突點劃一條線，上下唇落在線上是公認比較好看的臉型，若下唇位置太過後縮是「小下巴」，太突出，就成為「戽斗」臉型。

這名患者到診時十分沮喪，抱怨畢業後投了幾十家履歷表應徵秘書，多數都石沈大海，直到大學閨蜜暗示她「可能是戽斗的關係」，她才決定就醫諮詢，希望能改善長期困擾的問題。

陳彥綦說，患者的下巴明顯突出、雙唇無法閉合，距離美觀線超過1.5以公分，屬於「骨骼性第三級咬合不正」，加上患者本人齒列不正，因此建議採用齒顎矯正合併正顎手術雙管齊下，改善面部輪廓。因此先藉由拔牙及配戴牙套改善齒列問題，再以截骨方式縮短過長下顎後，接著利用顎面骨移動改善鼻型增加臉部豐隆度，大幅改善臉部整體線條。

他說，日前曾治療因車禍導致上下顎骨粉碎性骨折的外商主管，意外發生後，患者喪失咀嚼功能，所幸採用3D電腦輔助導引及超音波骨刀進行正顎手術治療後，順利恢復咀嚼進食功能，且手術過程中出血量大幅減少、手術時間短，並提高準確度，對患者相當有幫助。