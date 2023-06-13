快訊

林飛帆退出立委選舉 民進黨北市黨部點名「他」可參選

媒體人曝調解內幕不撤文 林智堅律師發聲明「追究法律責任」

台中工地天降鋼筋 議員籲莫忘中捷事故主動稽查

中央社／ 台中13日電

中捷事故後，台中又發生工地高處墜物事件，市議員陳俞融說，這處工地掉落大小物件已成居民走避地點，市府莫忘中捷事故，應主動掌握建築公安、全面清查。市府則說工地勒令停工，並加強抽查機制。

台中市於5月10日發生工地建案吊臂掉落砸破台中捷運隔音牆遭列車撞擊釀1死10傷事故，昨天下午在北區育祥街的1處新建案工地又發生鋼筋掉落事件，鋼筋掉落差點砸中鄰近大樓住戶的車子。

台中市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員陳俞融表示，北區工地11日天降鋼筋事故，先前台中市長盧秀燕親口承諾要避免類似中捷的工安事故發生，都發局也說要做員額調整加強稽查，但意外事故還是發生。

陳俞融說，市府沒有從中捷事故學到教訓，還是「得過且過」，此次掉落事故未造成傷亡，不代表市府促進工安有成效。她細數這處建案工地的掉落物，從小木塊、小鐵釘到木條都有，最後還掉鐵條、鋼筋，今年初市府已裁罰過建商新台幣1萬8000元，顯然不痛不癢。

都發局長李正偉表示，台中目前7人管理3000多處工地，只能加強抽驗，該工地目前勒令停工，等複查安全無虞才准復工，並加強抽查機制。

陳俞融強調，都發局不能再以稽查人力不足作為理由，也不能依靠建商自律來提升工地安全，任何微小的工地掉落物砸到地面，都會對人產生巨大傷害，台中市民不該因市府的被動，而生活在恐懼中。

陳俞融要求，市府應全面清查，並確實掌握現有各處建築工地工安，不可再讓「建商自律、市民自救」的做法繼續下去，否則等到另件憾事發生，就來不及了。

台中捷運

延伸閱讀

台中掉鋼筋議員籲清查工地 都發局：勒令肇禍業者停工

中市國中小肥胖率疫期國三達17% 議員籲教局具體因應

盧秀燕IG喝可樂 議員批不健康示範 網友：巴菲特也愛

鋼筋從住宅工地24樓掉下險砸中人 台中市府裁罰並勒令停工

相關新聞

睽違3年鹿港龍舟賽將登場 吃煎堆、逛博物館處處是驚喜

因疫情而睽違三年的彰化縣鹿港鎮「國際龍舟錦標賽」今年將重磅回歸，彰化縣長王惠美說，鹿港是個開放式博物館，處處是驚喜，白天...

托育費10年未調議員喊要漲 盧秀燕：須參考全國標準

台中市議員鄭功進指出，托育人員收費規範10年未調整，24小時全日托每月2萬2500元，平均日薪750元、時薪僅31元，收...

南投高齡畢業生！8旬嬤讀書圓夢 外配鄰居是功臣

南投縣國姓國中今舉辦畢業典禮，高齡80歲的邱張圓妹應是今年縣內最高齡的畢業生，縣長許淑華到場為她喝采，也勉勵畢業生要用勇...

影／台鐵首批R200型柴電機車運抵台中港 預計7月見面會

台鐵新購首批R200型柴電機車2輛，從西班牙由巴拿馬籍博斯普魯士公路號汽車船首次運抵台中港，靠泊八Ａ碼頭卸貨，今天由2輛...

身障者憂大里運動公園停車場月票改抽籤 台中市府：已有身障者優惠

台中市有身障市民反映，指在大里運動公園停車超過10年，以往月票不用抽籤，最近卻首次被通知月票要抽籤，他擔心若抽不中，行動...

億元納骨塔新櫃位裂了 彰化二林公所急澄清

彰化縣二林鎮梅芳公墓新建納骨塔園區「梅陵園」今年4月17日落成啟用，部分民眾發現先人的骨骸罎櫃位有裂痕，全新設施品質有瑕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦