台中工地天降鋼筋 議員籲莫忘中捷事故主動稽查

中捷事故後，台中又發生工地高處墜物事件，市議員陳俞融說，這處工地掉落大小物件已成居民走避地點，市府莫忘中捷事故，應主動掌握建築公安、全面清查。市府則說工地勒令停工，並加強抽查機制。

台中市於5月10日發生工地建案吊臂掉落砸破台中捷運隔音牆遭列車撞擊釀1死10傷事故，昨天下午在北區育祥街的1處新建案工地又發生鋼筋掉落事件，鋼筋掉落差點砸中鄰近大樓住戶的車子。

台中市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員陳俞融表示，北區工地11日天降鋼筋事故，先前台中市長盧秀燕親口承諾要避免類似中捷的工安事故發生，都發局也說要做員額調整加強稽查，但意外事故還是發生。

陳俞融說，市府沒有從中捷事故學到教訓，還是「得過且過」，此次掉落事故未造成傷亡，不代表市府促進工安有成效。她細數這處建案工地的掉落物，從小木塊、小鐵釘到木條都有，最後還掉鐵條、鋼筋，今年初市府已裁罰過建商新台幣1萬8000元，顯然不痛不癢。

都發局長李正偉表示，台中目前7人管理3000多處工地，只能加強抽驗，該工地目前勒令停工，等複查安全無虞才准復工，並加強抽查機制。

陳俞融強調，都發局不能再以稽查人力不足作為理由，也不能依靠建商自律來提升工地安全，任何微小的工地掉落物砸到地面，都會對人產生巨大傷害，台中市民不該因市府的被動，而生活在恐懼中。

陳俞融要求，市府應全面清查，並確實掌握現有各處建築工地工安，不可再讓「建商自律、市民自救」的做法繼續下去，否則等到另件憾事發生，就來不及了。