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中市「物調券2」20-25日發放 增7處並延長到端午連假
台中市政府5月25日推出「物調券大放送」活動，民眾領券等同消費打5折。第二階段將在6月20日至6月25日展開，預計新增7處公有市場兌換物調券及消費，增加3處區公所分別發放鄰近市場的物調券。
經發局長張峯源表示，第二階段增加3處區公所發放鄰近市場的物調券，包括大安區公所發放大甲第一市場與大甲第二市場各250份；石岡區公所發放豐原第一市場與東勢市場各250份物調券；潭子區公所發放豐原第一市場及東光市場各750份物調券。
第二階段有77處場域， 37處公有市場、17處攤販售中區及23處商圈；另新增7處部分小型市場，包含外埔市場、大新市場、平等市場、篤行市場、梧棲第二市場、中德市場、何厝市場等。
經發局表示，民眾兌換後可在使用期限內到指定市場使用，透過活動鼓勵平時來客數較少、出攤數較少的場域攤商，促進市場、攤集區及商圈疫後經濟。
第二階段物調券在6月20、21日發放，預計發放15萬份，使用時間從6月20日至6月25日，到端午連假結束。經發局指出，少數場域配合營業時間不同，發放時間不盡相同，每人每次最多兌換兩份。
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